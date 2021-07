texas,-la-marcia-su-washington-dei-deputati-dem-contro-la-legge-che-ostacola-il-diritto-di-voto

NEW YORK – Sono saliti a Austin, Texas, su due piccoli aerei diretti all’aeroporto internazionale Dulles di Washington. Altri si sono messi in macchina con le famiglie per raggiungere la capitale, a 2.400 chilometri di distanza e più di venti ore di viaggio. È la spedizione disperata dei rappresentanti democratici della Camera statale del Texas, decisa per bloccare l’approvazione della legge che restringe il diritto di voto.