temptation-island:-clausole-segrete-del-contratto

Nella lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni, Raffaella Mennoia ha rivelato alcuni inediti dettagli su Temptation Island, parlando in particolare di alcune clausole che i concorrenti devono sottoscrivere per partecipare al programma.

Mentre il pubblico di Canale 5 attende la quarta puntata della nona edizione di Temptation Island Raffaella Mannoia ha rivelato alcuni retroscena sul programma. Dopo aver raccontato del ruolo di Maria De Filippi (che a quanto pare ascolta sempre i falò dei concorrenti), la storica autrice ha rivelato anche a quelli clausole di riservatezza i concorrenti devono sottostare.

Sembra che il contratto firmato, infatti, imponga rigide norme a coloro che prendono parte al reality.

Raffaelle Mennoia ha ribadito che le coppie scelte non devono dire che sono state prese.

“Il regolamento che le coppie firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell’ultima puntata. Stesso discorso se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Sono blindatissimi”.

ha detto l’autrice, ribadendo che i contatti con il mondo reale vengono persi due giorni prima di entrare a Temptation Island e riacquistati solo una volta tornati a casa.

“Due giorni prima di entrare nel villaggio sequestriamo loro i cellulari che vengono resi soltanto in aeroporto, quando si torna a casa . Non possono avere contatti con l’esterno e nemmeno con i cameraman”.

ha spiegato la donna che dia qualche giorno è tornata a Roma, dopo aver concluso le riprese e i montaggi del programma.

“E’ stata un’edizione particolare, io sono molto contenta sia per il cast sia per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre, ma è normale. Se dovessi fare una riflessione rispetto a questa edizione direi che nulla è come sembra e che nulla è più vero di quello che sembra”.