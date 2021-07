Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 13 luglio: André rinnega il suo passato

Anticipazioni della puntata di martedì 13 luglio di Tempesta d’Amore. Il prestigioso hotel a cinque stelle, il Fusternhof, è la location dove si intrecciano storie d’amore, tragedie e intrighi dei personaggi che fanno parte della diciassettesima stagione. Che cosa accadrà oggi? André ha perso la memoria e rinnega il suo passato.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 13 luglio? Quali intrighi starà studiando Ariane per danneggiare il Furstenhof e distruggere Christoph aiutata da Erik? André non ha intenzione di recuperare la memoria e non vuole più avere a che fare nulla con il “vecchio” Konopka del passato. Cosa accadrà’? Intanto Maja è preoccupata per le condizioni di salute della mamma.

Tempesta d’amore, trama della puntata oggi

Werner ed Alfons cercano di risvegliare i ricordi di Konopka e lui si rende conto di aver commesso tanti errori. All’inizio vuole rimediare a tutto questo, ma poi per amore di Leentje è pronto a tutto, anche a truffare! Intanto Michael mentre sta effettuando delle analisi sulla von Thalheim scopre una verità che lo sconvolge.

André ha perso la memoria

Werner, Robert e Michael insieme ad Alfons stanno cercando in tutti i modi di fare recuperare la memoria ad André. Da quando è tornato, infatti, il Konopka non ha alcun ricordo del suo passato, nemmeno che fosse stato uno chef e abbia una attività insieme a Rosalie! Tutto il suo passato è come se fosse stato cancellato. Michael è proprio destabilizzato da tutto questo: non riesce a comprendere come possa essere accaduta una cosa simile.

André ripudia il suo passato

Werner e Alfons decidono quindi di raccontargli tutto ciò che ha compiuto nella vita fino a quando non è scomparso: non solo le belle azioni, ma anche quelle brutte di cui non potrebbe andarne fiero. Lo chef rimane interdetto: possibile possa aver compiuto tutte quelle brutte azioni? Di certo non vuole più avere a che fare con il “vecchio” André, non si riconosce in quell’uomo descritto dai suoi amici.

André innamorato di Leentje

Saputo che tipo era in passato, André desidera tornare al più presto in Olanda con la sua nuova compagna Leentje: la donna che lo ha salvato quando è caduto nel fiume e che è restata al suo fianco subito dopo. Nonostante la voglia di partire, il Konopka decide di restare al Fürstenhof ancora per un po’. Il tempo necessario per far “tornare” il vecchio André pronto a truffare tutti per amore!.

Maja preoccupata per sua madre

Maja non fa in tempo a tirare un sospiro di sollievo per il ritrovamento di sua madre che subito di nuovo ripiomba nell’angoscia. Selina è stata ritrovata, ma le sue condizioni sono davvero molto gravi. La von Thalheim si dispera ed è angosciata: meno male che accanto ha il suo Florian pronto a rassicurarla e sostenerla. Intanto Michael facendo degli esami sulla donna viene a conoscenza di una verità sconvolgente.

Tempesta d’Amore, il cast

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach)

