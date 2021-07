software,-guida-autonoma-e-auto-elettriche:-la-rivoluzione-del-gruppo-volkswagen

Il più grande investimento della storia di un’azienda privata – 73 miliardi di euro dal 2021 al 2025 per una specifica tecnologia – porta Volkswagen sul tetto del mondo. Uno sforzo enorme per trasformare il Gruppo tedesco in un’azienda basata sulla mobilità software con un forte focus sui suoi potenti marchi e piattaforme tecnologiche globali. “Ci siamo dati una strategia obiettivo di diventare leader di mercato globale nei veicoli elettrici – e siamo sulla buona strada. Ora siamo fissando nuovi parametri”, ha affermato il CEO Herbert Diess durante la presentazione, ovviamente in streaming, di NEW AUTO, la strategia fino al 2030. “Basato sul software, il prossimo cambiamento molto più radicale è la transizione verso auto molto più sicure, intelligenti e finalmente autonome. Ciò significa per noi: tecnologia, velocità e la scala conterà più di oggi. Il futuro delle auto sarà luminoso!”

Tanto entusiasmo si giustifica con il fatto che il gruppo Volkswagen sta definendo nuove priorità per sfruttare le opportunità derivanti dall’era della mobilità elettrica e digitale, con sostenibilità e decarbonizzazione come integrali parti della sua nuova strategia. Entro il 2030 – tanto per capirci – il Gruppo prevede di ridurre del 30% la propria impronta di carbonio per auto nel suo ciclo di vita rispetto al 2018. Nello stesso lasso di tempo, la quota di i veicoli elettrici dovrebbero salire al 50%, mentre nel 2040, quasi tutti i veicoli del Gruppo tedesco dovrebbero essere a emissioni zero.

Altri punti chiave di questa strategia sono l’accordo con Gotion High-Tech per industrializzare la produzione di celle di batteria in Germania e la conferma della Spagna come opzione per la terza gigafactory.

Ma perché questa rivoluzione? Perché questo sforzo immane? Secondo i calcoli della casa tedesca il mercato delle auto tradizionali è destinato a diminuire di oltre il 20% nei prossimi 10 anni. In parallelo, si prevede che quello delle elettriche crescerà rapidamente E che la mobilità individuale, basata sulle auto, dovrebbe rappresentare ancora l’85% del mercato e del business di Volkswagen.

Dal punto di vista tecnologico, molto dipenderà dai pianali, dalla base – uguale per diverse auto – sui quali costruire le future gamme di prodotto. Così per migliorare e velocizzare le proprie competenze di piattaforma meccatronica, il Gruppo investirà circa 800 milioni di euro in una nuova struttura di ricerca e sviluppo a Wolfsburg, dove nasceranno i pianali del futuro. Anche questa è una cosa che non si era mai vista prima: un enorme gruppi di lavoro tutto concentrato sulla progettazione – esclusiva – dei pianali.

E poi c’è l’enorme sforzo sul software, cuore delle auto di domani e che consentirà la perfetta integrazione del progetto “New Auto” nella vita digitale dei clienti e garantirà al gruppo tedesco economie di scala ancora più elevate. Per questo la società di software per autoveicoli CARIAD del Gruppo Volkswagen aspira a sviluppare la piattaforma software leader del mondo entro il 2025, una specie di spina dorsale software per tutte le auto del gruppo. Attualmente, l’entità sta lavorando su tre piattaforme software: quella che consente aggiornamenti e aggiornamenti via etere, la seconda che consentirà una varietà di funzioni tra cui un nuovo sistema di infotainment unificato e aggiornamenti via etere per i veicoli Audi e Porsche. E poi la terza – pronta nel 2025 – che includerà un sistema operativo unificato per i veicoli di tutte le marche del gruppo. Il software insomma gioca un ruolo decisivo nella trasformazione da pura azienda automobilistica a gruppo di mobilità.

E poi c’è il capitolo delle batterie, dell’infrastruttura di ricarica e dei servizi energetici. Fattori chiave di successo nel nuovo mondo della mobilità. Pertanto, l’energia sarà una competenza chiave del Gruppo Volkswagen entro il 2030, con i due pilastri “batteria e sistema” e “ricarica ed energia” sotto il tetto della nuova divisione del Gruppo “Tecnologia”. Il tutto per arrivare ad abbattere i costi degli accumulatori fino al 50%, per poi arrivare all’80% entro il 2030. Significa, in pratica, rendere finalmente popolare l’auto elettrica.

Per far questo si mettono in campo sei giga stabilimenti in Europa con una capacità produttiva totale di 240 GWh, un altro record assoluto.

La prima sede è a Skellefteå, in Svezia, e sarà gestita da Northvolt. Per la seconda sede a Salzgitter, il Gruppo Volkswagen ha firmato ieri un accordo con i cinesi, gli specialisti di celle Gotion High-Tech come partner tecnologico per l’inizio della produzione nel 2025. Come terza sede, il Gruppo Volkswagen intende fare della Spagna un pilastro strategico della sua campagna elettrica e sta considerando di stabilire l’intera catena del valore delle auto elettriche in quel paese.

Inoltre Volkswagen intende potenziare le infrastrutture di ricarica pubblica in Asia, Europa e America, arrivando a 10.000 punti di ricarica installati entro il 2025 (per questo c’è anche un nuovo accordo con l’italiana EnelX). E ovviamente si spinge molto sul fronte della guida autonoma che – di fatto – cambierà le regole del gioco. I veicoli senza pilota infatti sono protagonisti di quattro aree di business: il sistema di guida autonoma, la sua integrazione nei veicoli, la gestione della flotta e la piattaforma della mobilità. Questo perché si punta ad realizzare la più grande rete neuronale di veicoli sul strade di tutto il mondo. Dai bus pubblici alle navette di Amazon, dalle auto private a quelle delle flotte aziendali: ogni tipologia di mobilità userà la stessa tecnologia. Così il Gruppo Volkswagen diventerà il primo fornitore di mobilità del pianeta. Una sfida appena lanciata.