serena-rossi-si-confessa:-il-racconto-lascia-i-fan-senza-parole

Serena Rossi si confessa: prossimamente sarà la star alla Mostra del Cinema di Venezia ma il suo racconto lascia i fan senza parole

Diciotto anni di carriera tra tv, cinema e teatro, ma soprattutto un’ascesa costante. Serena Rossi, con pazienza e scelte giuste, ha saputo costruirsi un percorso solido e sembra non sbagliare una scelta, tanto da essere diventata una vera beniamina del pubblico, non solo giovane.

Eppure rivela che non è sempre stato facile. Quando due anni fa è stata scelta come protagonista di ‘Io Sono mia‘, il biopic sulla vita di Mia Martini trasmesso poi in prima serata su Rai1, ha dovuto cambiare tutto. Lo racconta al settimanale ‘Io Donna’: “Per impersonare Mia Martini mi sono davvero dovuta dimenticare di Serena. Del modo di camminare, di ridere, di parlare. Ho dovuto calare un velo di malinconia sui miei occhioni grandi, vivaci. Forse era la prima volta che mi annullavo totalmente”.

Serena Rossi si confessa: il suo metodo di lavoro è sempre lo stesso e l’ha portata anche a Venezia

Ma quello è il bello del suo mestiere, poter interpretare le vite degli altri, che siano personaggi famosi e realmente esistiti oppure di fantasia poco cambia. Serena ammette che il suo metodo è sempre lo stesso. Non studiare con ossessione il copione per immedesimarsi nel personaggio, ma vestire i suoi panni solo quando arriva sul set. Una tecnica che ha affinato negli anni.

In tv, come al cinema (prossimamente in ‘Diabolik’) la vediamo sempre perfetta, molto professionale. Eppure Serena ammette che alle volte per la sua voglia di perfezione pretende anche troppo da se stessa. Ma questa è anche la sua fortuna, perché adesso tutti la cercano.

Negli ultimi giorni infatti è arrivata la conferma che condurrà le serate di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia, dal 1° all’11 settembre, un bel traguardo. E poi la rivedremo nella seconda stagione di ‘Mina Settembre‘ e in una fiction nuova sempre per Rai 1, ‘La sposa’. Ne è passato di tempo da quando, in punta di piedi entrava nel cast di ‘Un posto al sole‘ come Carmen Catalano e Serena Rossi è sempre più lanciata.