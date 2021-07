Pierpaolo Pretelli e Leonardo Pieraccioni, tensione alle stelle perchè …

Spread the love











In queste ultime ore, sta facendo parecchio discutere la tensione che si è venuta a creare tra uno dei più importanti registi italiani ed un ex gieffino. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni e di Pierpaolo Pretelli. Ma cosa è accaduto tra i due e perché ci sarebbe una certa tensione?

Pierpaolo Pretelli, chi è l’ex gieffino?

Conosciamo tutti Pierpaolo Pretelli per essere l’ex velino del TG satirico Striscia la Notizia, il quale all’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore e si è fidanzato con Giulia Salemi. È noto anche per aver avuto una sorta di flirt con Elisabetta Gregoraci sempre all’interno della casa nelle prime settimane del reality. Lo abbiamo conosciuto in realtà come velino di Striscia la notizia ma è stato anche un ballerino del programma I migliori anni condotto da Carlo Conti ed ha anche lavorato come modello nel corso della sua vita. Pare che però il suo sogno sia quello di lavorare nel mondo del cinema e infatti ha seguito alcuni corsi di dizione e di recitazione. Ha preso parte al programma di Temptation Island come tentatore e poi anche come corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne.

La storia d’amore con Ariadna Romero

Ha avuto una storia d’amore molto importante con la modella Ariadna Romero, dalla quale ha avuto un figlio di nome Leonardo nato nel 2017. Pare che nel corso di un’intervista lo stesso Pierpaolo abbia confessato che è stato dopo la nascita del loro figlio che la storia sostanzialmente è finita. “La nascita del bambino ci ha portato ad alcuni piccoli squilibri e delle rotture nel nostro rapporto di coppia. Io e lei abbiamo due caratteri molto tosti e negli ultimi mesi si litigava spesso ma non si riusciva mai a trovare un punto d’incontro. Si è creata una voragine tra noi e abbiamo deciso di prenderci un periodo di pausa, così lei ha deciso di andare via per due mesi a Cuba”. Queste le dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli.

L’ex compagna vicina a Leonardo Pieraccioni

Adesso proprio in questi ultimi giorni sono uscite delle fotografie che ritraggono l’ex compagna di Pierpaolo in compagnia del noto regista Leonardo Pieraccioni. Sembra che tra i due ci sia una certa simpatia, effettivamente i due sono stati fotografati in atteggiamenti un po’ ambigui. A tal riguardo durante l’intervista Pierpaolo sembra aver anche parlato di questo, lanciando una sorta di frecciatina. “C’è sempre stata una simpatia tra loro due. Dopo il film si sono sempre mantenuti in contatto. Dopo che sono uscite quelle foto ci siamo sentiti ma non ho chiesto spiegazioni a riguardo”. Insomma, Pierpaolo avrebbe fatto intendere che tra i due ci fosse già da tanto tempo una certa simpatia che forse adesso sta venendo fuori a distanza di anni. Pierpaolo nonostante sia separato da Ariadna da diverso tempo ha mantenuto però un ottimo rapporto con lei anche per via del figlio che hanno in comune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...