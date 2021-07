niente-manifest-4,-nbc-ha-cancellato-la-serie

Manifest 4 non ci sarà

Manifest 4 non si farà. Giunge da NBC, emittente e committente della serie fantascientifica creata da Jeff Rake, la conferma che non sarà prodotta una quarta stagione di Manifest. “Essere stati chiusi a metà della storia è un pugno allo stomaco. Speriamo di trovare una nuova casa per la serie, voi fan vi meritate la fine di questo racconto. Grazie per l’amore che dimostrate a tutti noi del cast e della troupe” sono le parole di Jeff Rake su Twitter.

La notizia deluderà i fan della serie tv con protagonisti Josh Dallas e Melissa Roxburgh. Il creatore Rake ha affermato in diverse occasioni di avere in mente un progetto narrativo che si sarebbe compiuto nell’arco di sei stagioni di Manifest.

Il finale della prima stagione suggeriva che il 2 giugno 2024 sarebbe stata una data importante per la mitologia della serie, tuttavia Manifest è stata cancellata prima di arrivarci.

Perché Manifest 4 è stata cancellata?

continua a leggere dopo la pubblicità

Se la quarta stagione di Manifest non si farà, la spiegazione è da rintracciare principalmente negli ascolti. La terza stagione si è chiusa con uno 0.47 di demo e una media di 3.072 milioni di spettatori, registrando un calo rispettivamente del 31% e del 21% rispetto alla seconda stagione.

Per quanto gli indici di ascolto della televisione lineare siano ormai un indicatore parziale (reti come The CW non li guardano più), è comunque un segnale dello stato di salute di una serie.

Un’altra spiegazione potrebbe essere legata alla provenienza di Manifest. La serie è realizzata da Warner Bros. Television, braccio produttivo di Warner Bros. che confeziona la serie insieme a Universal Television. Manifest è trasmessa da NBC, rete televisiva del gruppo Comcast: questo rende la serie una produzione esterna rispetto al network.

In questi giorni Manifest si sta rivelando un successo su Netflix negli Stati Uniti arrivando alla vetta dei titoli più visti. È altamente probabile che Warner Bros. Television vorrà tentare di vendere il titolo ad un altro network o piattaforma streaming per poter continuare la storia: Netflix potrebbe essere la soluzione ideale, ma ad oggi non sono in corso trattative stando a quanto riportato da Deadline.

continua a leggere dopo la pubblicità

Come finisce Manifest? La terza stagione si chiude con la morte di Grace (Athena Karkanis), il ritorno del figlio di Ben e Grace, Cal (Jack Messina), che riappare cresciuto. L’intero Volo 828 viene avvistato nella sua interezza, salvo poi scomparire misteriosamente.