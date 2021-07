milly-carlucci-decide-di-parlare-sui-social-e-scatena-il-web-…

Spread the love











In questi giorni sono tutti pazzi per Roberto Mancini, ovvero il mister e CT della nazionale di calcio italiana che come tutti sappiamo, ha vinto questa competizione Europea. L’Italia è riuscita così a diventare campione d’Europa lo scorso 11 luglio, vincendo ai rigori la partita contro l’Inghilterra. Roberto è diventato così l’eroe di questa competizione calcistica che segna di fatto una rinascita per il nostro paese. Sono stati tanti i messaggi arrivati per Mancini così come per tutti i calciatori, sui vari social network, non soltanto da tifosi e appassionati di calcio, ma anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo e amici del Mancio. Tra questi non poteva mancare lei, ovvero Milly Carlucci.

Tutti pazzi per Roberto Mancini dopo la vittoria dell’Italia agli Euro 2021

Quest’ultima sembra abbia voluto fare i complimenti a Roberto Mancini e le sue parole hanno scatenato il delirio sui social. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice di Ballando con le stelle? Milly Carlucci proprio in queste ultime ore sembra avere commentato l’impresa di Roberto Mancini con un messaggio che ha voluto pubblicare direttamente sul suo social. Correva il 2017 quando una volta conclusa la sua esperienza calcistica allo Zenit San Pietroburgo, Roberto Mancini aveva annunciato il suo arrivo a Ballando con le stelle.

L’esperienza di Mancini a Ballando con le stelle e il ricordo di Milly

Sempre nello stesso anno poi, Roberto avrebbe iniziato a prendere dei contatti con la dirigenza per diventare l’allenatore della nazionale italiana ed effettivamente così è stato. Dopo soltanto 3 anni, nel luglio 2021 Roberto Mancini è riuscito a portare la squadra ad un livello eccezionale vincendo la coppa e diventando campione d’Europa. È stata per il nostro paese e per tutti gli italiani nel mondo una gioia incredibile, anche perché non accadeva esattamente dal 1968 che l’Italia vincesse una finale Europea.

La conduttrice elogia Roberto, i suoi complimenti sui social

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, anche Milly Carlucci ha voluto quindi ringraziare i calciatori ma soprattutto Roberto Mancini ricordando anche l’esperienza del Mancio a Ballando con le stelle. Nello specifico, la conduttrice sembra abbia voluto ricordare un momento specifico ovvero quando Mancini ricevette il suo Cameo in una puntata di Ballando con le stelle. “Quella notte ci hai fatto sognare, ieri ci hai fatto impazzire di gioia. Grazie, grande mister!“. Queste le parole di Milly Carlucci che non hanno potuto che trovare il consenso dei suoi tantissimi fan.

Mi piace: Mi piace Caricamento...