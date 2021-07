Love Is In The Air, Engin conquista Piril?

In Love Is In The Air, Engin e Piril si mettono insieme? È la domanda che tanti fan si stanno facendo da tempo. Dopo la trasferta in cui si sono avvicinati, negli ultimi episodi abbiamo visto Engin nel tentativo di approcciare la collega grazie all’aiuto di Ceren. Piril propone a Engin di bere un caffè nell’episodio 28 della stagione 1. Lui si dice molto occupato a causa delle mail accumulate. È una scusa, inventata per seguire i consigli di Ceren. Engin chiama la sua “amica consulente”: perché deve continuare a dire no alla donna che gli piace? La bionda sostiene che più una donna viene respinta più si innamora. Ceren gli propone di invitarla a cena proprio adesso che si sente allontanata. Ceren lo aiuterà.

Engin si avvicina a Piril e le chiede di lasciar perdere il lavoro per un momento. Lei accetta l’invito.

Love Is In The Air, a Engin piace Piril o Ceren?

Love Is In The Air: Engin Sezgin interpretato da Anıl İlter. Credits: Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

Engin non vuole credere a quello che vede. È tutto perfetto, con tanto di candele. Engin sembra essere affascinato da Ceren che gli consiglia di sfiorare Piril ogni volta che potrà: le darà fiducia. Ha portato anche l’incenso. Deve accenderlo quando andrà via.

Piril suona a casa di Engin e trova Ceren. L’ospite pensa che ci siano due cene: la prima con l’amica di Eda e la seconda con lei. Ceren fa chiarezza. Piril sembra tranquillizzata, ma Engin dà buca a Piril e va da Serkan in cerca di consigli.

Love Is In The Air, Engin e Piril si mettono insieme?

Engin si è accorto che quella mattina Piril non l’ha salutato nell’episodio 29 della stagione 1. Le chiede se il matrimonio di Selin e Ferit non sembri strano anche a lei. Non attacca.

Engin chiama Ceren perché Piril non gli parla ancora nell’episodio 31 della stagione 1. Ceren è dell’idea che Piril abbia ragione. “Possibile che voi uomino non sappiate mai qual è la cosa più giusta da fare?” domanda Ceren. Sembra arrabbiata anche lei. Del resto le relazioni amicali e amorose seguono le stesse regole, a volte. Engin chiede a Piril di uscire a mangiare. Lei accetta, ma a patto che si vada fuori. Così può scappare dal bagno… In ogni caso Engin ha una seconda possibilità. Le promette che non se ne pentirà. È la volta buona che in Love Is In The Air Engin e Piril si mettono insieme?

continua a leggere dopo la pubblicità

Stando alle anticipazioni potrebbe esserci qualche complicazione all’orizzonte…