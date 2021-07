In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Luglio: Notti magiche inseguendo il Covid. Europei. Bella vittoria azzurra, pessime reazioni italiote

Cartabia&c. Scontro nella maggioranza Giustizia, Conte e l’incubo-fiducia. Con Draghi una trattativa in salita Prescrizione addio. L’avvocato vuole dare battaglia, ma la via è stretta In settimana vedrà Grillo per sancire la pace di Luca De Carolis e Paola Zanca

Il rapporto Inps 2020 Il sussidistan ha evitato una vera catastrofe. Licenziamenti, aiuti Covid e Reddito Dal RdC a 3,7 milioni di persone alla Cig fino al blocco delle vertenze: “La disuguaglianza sarebbe raddoppiata”

Tasse evase Eredi Craxi perdono la causa sul conto svizzero di Bettino Confermate le sanzioni per 10 miliardi di lire

Le accuse a Becciu “Opere di carità del Papa” I bonifici-truffa in Vaticano “Opere di carità del Santo Padre”. È con i bonifici con questa causale che, secondo gli inquirenti vaticani, il cardinale Angelo Becciu ha eluso i controlli del fisco italiano finanziando, attraverso la Segreteria di Stato vaticana, la cooperativa bianca del fratello Antonino, la falegnameria dell’altro fratello, Francesco, e – in minima parte – anche una […]

Fine mandato Mogli, cognati e “generali” Rai, ultimo giro di promossi Viale Mazzini. Promozioni “bipartisan” nei tg prima del rinnovo dei vertici: a Rai Parlamento su 40 giornalisti solo 5 soldati semplici

Niente Live Milan e Inter “puniscono” Bruce Springsteen (e i fan) Le società che gestiscono San Siro hanno negato lo stadio fino al 2023. Il sospetto è che il “no” sia dovuto all’appello del Boss per salvare l’impianto milanese

Milano, Napoli, Roma I magistrati infuriati tra email e chat: “È incostituzionale” Le perplessità di pm e giudici. Albamonte: “Priorità indicate dal Parlamento? In contrasto con la separazione dei poteri” di Gianni Barbacetto, Vincenzo Iurillo e Valeria Pacelli

Reazioni sui social La base non “media”: “Via quel testo o uscite” La leadership di Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle piace ai militanti ed elettori. Che però adesso chiedono subito un primo atto all’ex premier: tornare indietro sulla riforma della giustizia firmata Marta Cartabia e approvata giovedì scorso all’unanimità in Consiglio dei Ministri anche con il voto dei 4 rappresentati a 5 Stelle. Una […] di Romana Allegra Monti e Giacomo Salvini

Diritti civili Ddl Zan, il blitz leghista per affossarlo Oggi al Senato. L’ipotesi di rispedirlo in commissione con l’aiuto di Renzi e Italia Viva

Eurobestiario È tutto molto bello di Fabrizio d’Esposito

La squadra. Adesso orizzonte qatar 2022 Mancini al centro del villaggio. Ma che barba tutta la retorica In questi casi è ai giudici “terzi” che bisogna rivolgersi. E se persino L’Équipe ci celebra attraverso il “trionfo delle idee”, be’, non rimane che fare la ola. Nella mia griglia, l’Italia figurava tra i quarti e le semifinali. Difficile scegliere una faccia, un simbolo, che non sia Roberto Mancini. Non aveva una rosa eccelsa, […]

Altro che in ginocchio Londra ora piange la vittoria mancata e si sveglia razzista Più che come una sconfitta, quella di Wembley viene raccontata in Inghilterra come una vittoria mancata. Il nemico non è nemmeno l’Italia: è il proprio passato, i propri demoni non esorcizzati nemmeno stavolta. È l’eredità tossica di settimane di esaltazione calcistica attorno alla squadra di Gareth Southgate, innestata su anni di retorica nazionalista, la stessa […]

L’analisi Su lavoro, salari e diritti solite ricette fallimentari L’economista. Dove portano le scelte del governo di Dario Guarascio

I risultati delle urne La Bulgaria cambia musica. Un rocker contro la destra Il cantante e presentatore Slavi Trifonov testa a testa con l’ex premier Bojko Borisov, che nei suoi testi accusava di corruzione. Ma nessuno governa di Michela A. G. Iaccarino

Francia Macron torna al passato: dopo il virus riforma delle pensioni Era stato annunciato un discorso orientato tutto sulla crisi sanitaria, ora che l’epidemia di Covid-19 riprende in Francia, invece Emmanuel Macron ha parlato molto di politica ieri sera, in un discorso registrato di 30 minuti, con la Tour Eiffel sullo sfondo, fissando le direttive per l’ultimo anno di mandato all’Eliseo, prima delle urne, nell’aprile 2022. […] di Luana De Micco

Cuba. “Controrivoluzione” Rivolta per fame e Covid. L’Avana: “Colpa degli Usa” In migliaia scendono in piazza a 27 anni dal “maleconazo” del Periodo Especial. Il presidente in tv contro gli yankee. Biden: “Per la libertà”

A Ferrara Ovadia (ri)porta Dante in mezzo al popolo e per le strade Borges diceva che la Divina Commedia è il più bel libro scritto dagli uomini. E quest’anno saranno proprio loro, gli abitanti di Ferrara, a recitarla. Moni Ovadia, attore e direttore del Teatro “Claudio Abbado”, giovedì trasforma la città estense in diffuso palcoscenico dantesco. A 700 anni dalla morte, Ovadia e la regista Maria Cristina Osti […] di Francesco Ferasin

Sfide impossibili Juve regina del basket. Quel miracolo (di) Gentile & C. Trenta anni fa, l’unico scudetto al Sud. Il “PalaMaggiò” oggi è in rovina. Petizione dei campioni di Caserta