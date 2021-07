il-trono-di-spade:-tutti-i-gadget-dedicati-alla-serie-tv

Dalle mini figures più popolari ai giochi da tavolo passando per chiavette usb e kit da costruire

(Foto: Funmo)

Quale migliore idea regalo per appassionati di Trono di Spade se non un gadget ispirato alla serie? Abbiamo scelto sei accessori per tutti i gusti e per tutte le tasche da collezionare oppure da usare nella vita di tutti i giorni.

Funko Pop Game of Thrones

(Funko Pop)

Sono tanti i Funko Pop dedicati a Game of Thrones, abbiamo scelto tra tutti quello numero 15 dedicato a Daenerys mentre cavalca l’amato Drogon. La statuetta misura 12.7 x 17.8 x 11.4 cm e costa 35 euro, qui in offerta su Amazon, che ha anche una vasta scelta di altre opzioni.

Cluedo di Trono di Spade

(Foto: Hasbro)

Quando un grande classico dei giochi in scatola incontra una delle serie più amate: ecco Cluedo nella veste speciale con personaggi, oggetti e ambientazioni che riprendono il mondo di George R. R. Martin. Chi è l’assassino e cosa ha utilizzato? La balestra di Joffrey oppure la fiala di veleno l’arakh dei Dothraki? Si può giocare fino a sei persone e costa 49 euro, qui in offerta su Amazon. Tra gli altri giochi personalizzati c’è anche l’immancabile Monopoly.

Mega Construx Game of Thrones

(Foto: Mega Construx)

Non ci sono (ancora) set Lego dedicati a Trono di Spade, quindi ci si può affidare ai vari kit di Mega Construx come per esempio quello che permette di assemblare proprio il simbolo della serie, con 256 pezzi. In scatola anche quattro mini figures ovvero Daenerys Targaryen, Jon Snow, Cercei Lannister e il Re della Notte e quindici accessori come armi e oggetti. Costa 33,99 euro, qui le offerte su Amazon.

Chiavetta usb Jon Snow

(Foto: Tribe)

Tra i personaggi più popolari della serie, Jon Snow è il protagonista di una chiavetta usb realizzata da Tribe con una capacità di 32 gb e la compatibilità piena con Windows, Mac e Linux. Costa 24,99 euro, qui in offerta su Amazon che mette in lista anche drive dedicati agli altri personaggi.

Il fermacarte a forma di Trono di Spade

(Foto: The Noble Collection)

Ancora un gadget dedicato al Trono di Spade, che può fare bella mostra sulla scrivania: un fermacarte che riproduce fedelmente il simbolo più ambito del potere. Misura 24.5 x 20.7 x 20.5 centimetri ed è realizzato in resina con colore argento. Costa 89,90 euro, qui in offerta su Amazon.

Il carillon

(Foto: Funmo)

Infine, un piccolo e economico gadget come il carillon che suona la musica di Game of Thrones e si presenta in una scatolina di legno intagliata a mano con manopola da girare per ascoltare il motivetto della serie il cui ultimo episodio è andato in onda lo scorso 19 maggio 2019 (lasciano, però, ancora diverse domande in sospeso). Costa 9,99 euro, qui le offerte su Amazon.