Il mercato digitale italiano intravede quota 100 miliardi: il Pnrr sarà decisivo

Il mercato digitale italiano ha risentito dello scoppio della pandemia al pari di tutto l’intero sistema economico. Tuttavia, la chiusura dell’anno è stata migliore delle previsioni e prossima allo zero (-0,6%). Questa non è però l’unica buona notizia del settore: le previsioni del prossimo triennio sono decisamente rosee e, attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) permettendo, la crescita potrebbe toccare dei ritmi record avvicinando il comparto a quota 100 miliardi di euro nel 2024.

A fare i conti del mercato digitale è l’ultima edizione del rapporto annuale “Il Digitale in Italia 2021” Vol. 1, realizzata da Anitec-Assinform in collaborazione con NetConsulting cube. L’andamento del comparto è stato migliore di quello registrato dall’economia italiana nel suo complesso: la spesa in beni e servizi digitali, stimano gli analisti, ha registrato un calo dello 0,6%, per un valore complessivo di 71,5 miliardi di euro. La diminuzione più rilevante ha riguardato le componenti più tradizionali del mercato, come i servizi di rete (-6,4%) e la componente software (-2,3%). In controtendenza la spesa in dispositivi e sistemi (+1,3%), il mercato dei servizi Ict (+3,3%) e il tandem composto dai contenuti e dalla pubblicità digitale (+3,6). Si conferma invece la dinamica a due velocità già osservata negli scorsi anni: da un lato, il calo della componente tradizionale del mercato Ict (-1,9%), e dall’altro, la corsa dell’intelligenza artificiale, dell’Internet of Things, del cloud e di tutti gli altri cosiddetti abilitatori digitali (+7,1%).

I veri spunti positivi si nascondono però nelle previsioni per gli anni a venire. Quest’ultime, sottolineano i curatori del rapporto, sono naturalmente influenzate dall’attuazione del piano italiano di rilancio dell’economia post-pandemia. Non a caso, lo studio delinea quattro scenari basati sulla quota di utilizzo dei fondi stanziati per la digitalizzazione. L’ipotesi migliore, quella dell’impiego totale dei fondi stanziati per il 2021 nel corso di quest’anno, potrebbe garantire una crescita aggiuntiva del mercato di 3,6 miliardi di euro, che così facendo raggiungerebbe un volume di 77,6 miliardi di euro contro i 74 miliardi di crescita fisiologica. In termini percentuali, saremmo in presenza di un aumento di oltre 8 punti percentuali (precisamente 8,5%), ossia 5 punti in più rispetto alla stima senza contributo del Pnrr. Se il ritmo dell’ipotesi migliore andasse a regime nei prossimi anni, il mercato si avvicinerebbe addirittura ai 100 miliardi di euro in pochi anni, raggiungendo quota 95 miliardi nel 2024.

I settori che potranno avere maggiori impatti dall’impiego dei fondi previsti dal piano italiano per il digitale sono la Pubblica amministrazione, la sanità, l’industria, le telecomunicazioni, il turismo, i trasporti, l’energia e le utility. “Ora occorre procedere speditamente sulla via tracciata dal Pnrr – commenta Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform -. Il digitale rappresenta lo strumento più efficace per ridurre i gap di produttività e di efficienza del nostro sistema economico, migliorare i servizi resi dalla pubblica amministrazione, sostenere la nascita di nuova imprenditorialità. Gli obiettivi che ci attendono richiederanno l’impegno e la collaborazione di tutti gli attori pubblici e privati, in una logica di rispetto reciproco di ruoli e competenze. Abbiamo il dovere di guardare al futuro e alle nuove generazioni costruendo un’Italia più forte che si regga su basi solide e competitive”.