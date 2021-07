huawei-freebuds-4,-la-prova-delle-cuffie-true-wireless

Per la prima volta dall’arrivo sul mercato europeo, quest’anno Huawei non ha annunciato (e probabilmente non annuncerà) alcuno smartphone di fascia alta nel Vecchio continente. L’intera divisione consumer del gigante cinese, azzoppata dagli attacchi dell’amministrazione Usa, ha dovuto ripiegare su tutti i prodotti alternativi ai telefoni, cioè quelli che possono ancora sfuggire ai blocchi imposti da Washington ormai più di due anni fa.

Fra questi ci sono le nuove cuffie Freebuds 4, auricolari con cancellazione attiva del rumore (in sigla, Anc), che abbiamo potuto provare a fondo nel corso dell’ultimo mese. Nel complesso abbiamo scoperto un buon prodotto, che però non mantiene del tutto le promesse, soprattutto per quanto riguarda proprio la riduzione del rumore. La qualità audio è buona, ma il prezzo sembra completamente fuori scala, soprattutto se confrontato con quello (più basso) del modello Freebuds Pro.

Design e caratteristiche tecniche

Le nuove Freebuds 4 sono open fit e sono quindi prive dei tappini di gomma impiegati dalla maggior parte delle cuffie in ear a cancellazione del rumore. Questa caratteristica ne determina il design, che risulta molto simile a quello delle AirPods (soprattutto nella versione bianca, un po’ meno in quella argento). Tuttavia gli auricolari di Huawei sono di poco più grandi rispetto ai concorrenti marchiati Apple e la custodia è tonda, anziché quadrata.

Gli auricolari sono molto leggeri (pesano appena 4,1 grammi ciascuno) e confortevoli. Nonostante le dimensioni contenute, integrano driver dinamici da 14,3 mm, con una gamma di frequenza che si spinge fino a 40 kHz (dettaglio utile per evitare distorsioni nella gamma delle frequenze udibili, cioè fino a circa 20 kHz, ma di fatto ininfluente sulla qualità finale della riproduzione audio).

Lo stelo dei due auricolari è sensibile al tocco: con un doppio tap si può rispondere a una chiamata, controllare la riproduzione musicale o attivare l’assistente virtuale dello smartphone; scorrendo il dito verso l’alto o il basso si regola il volume, mentre una pressione prolungata accende o spegne la cancellazione attiva del rumore. I controlli sono intuitivi e si imparano subito. Solo la regolazione del volume con lo scorrimento del dito risulta un po’ macchinosa, perché bisogna ripetere il gesto più volte per incrementare il livello dell’audio uno step alla volta.

La connessione ai dispositivi funziona molto bene grazie all’affidabilità del Bluetooth 5.2, che abilita anche la possibilità di collegare le cuffie contemporaneamente a più dispositivi. Così così invece la batteria: con gli auricolari totalmente carichi, la riproduzione musicale dura al massimo 4 ore, ma si scende a 2,5 se si attiva la cancellazione del rumore. Non il massimo, se si considera che le Freebuds Pro (che ora costano meno di questo modello) garantiscono 8 ore di riproduzione senza cancellazione del rumore e 5 con l’Anc accesa. C’è però un aspetto positivo, ed è che la ricarica delle cuffie una volta inserite nella custodia è velocissima. Se si considera anche l’astuccio, dunque, la durata totale di riproduzione è 22 ore senza Anc e 14 con cancellazione del rumore attivata.

La (non) cancellazione attiva del rumore

Anche nella cancellazione attiva del rumore, però, le Freebuds 4 non reggono il confronto con le Freebuds Pro. Il motivo è semplice: riuscire a ottenere un buon livello di Anc su cuffie in-ear con design open fit è difficilissimo, se non impossibile, e anche questi nuovi auricolari di Huawei non sfuggono in alcun modo alle leggi dell’acustica.

Il motivo per cui la maggior parte degli auricolari in-ear con Anc sono dotati di gommini di varie misure è semplice: per ottenere una cancellazione del rumore efficace la cuffia deve sigillare l’orecchio. Se fra l’esterno e l’interno dell’orecchio passa anche solo un refolo d’aria, come nel caso delle cuffie open fit, passeranno inevitabilmente anche le onde acustiche, vanificando anche il miglior sistema software di riduzione del rumore.

Del resto lo dice Huawei stessa, in una nota nella pagina ufficiale delle Freebuds 4: “Maggiore è l’aderenza degli auricolari all’orecchio e migliore è l’effetto di cancellazione del rumore. Gli auricolari garantiscono una migliore cancellazione del rumore in presenza di cavità auricolari più piccole rispetto a quelle più grandi. Per ottimizzare la cancellazione del rumore si consiglia di indossare gli auricolari in modo ben aderente all’orecchio”.

Difficile sposare il contenuto di questa nota con il testo che riguarda la tecnologia Open Fit 2.0, perché nella stessa pagina Huawei scrive che con “FreeBuds 4, la cancellazione attiva del rumore open-fit raggiunge nuovi livelli grazie a un’innovativa tecnologia che si adatta alla forma dell’orecchio per offrire un audio ancora più coinvolgente. Il design open-fit mantiene uniforme la pressione dell’aria, lasciando percettibili i suoni ambientali più importanti, così da garantire un’esperienza più sicura e confortevole, anche dopo diverse ore di utilizzo”.

Delle due l’una, insomma, e la nostra esperienza conferma che il design open-fit vanifica in maniera pressoché totale la cancellazione del rumore. Abbiamo provato a verificarne l’efficacia in varie situazioni: in treno o in aereo l’attenuazione del rumore è totalmente trascurabile, ma le Freebuds 4 faticano a nascondere anche rumori facili da filtrare, come la ventola del computer portatile o la lavatrice in funzione in un’altra stanza.

Forse dipende dalla dimensione dei padiglioni auricolari di chi le usa, ma viene comunque difficile accettare che auricolari la cui cancellazione del rumore funziona solo per alcune tipologie di orecchio si possano definire cuffie con Anc. Soprattutto se la loro forma non si può in alcun modo adattare alla fisionomia del padiglione auricolare.

Qualità audio e funzioni avanzate

Se l’Anc lascia a desiderare, è invece promossa la qualità audio. Tutte le frequenze sono ben definite: i bassi sono puliti, medi e alti non distorcono mai, anche al massimo volume. La sensazione generale è che l’equalizzazione sia un po’ troppo piatta, ma le uniche due opzioni servono a pompare i bassi o gli alti.

Si possono selezionare da un menu dell’app AI Life di Huawei, che funge da centro di controllo per tutte le altre funzionalità delle Freebuds 4. Dall’applicazione è possibile attivare o disattivare la cancellazione del rumore, impostare i controlli tattili, verificare la carica della batteria o gestire la connessione con più dispositivi. Questa funzione è forse la più interessante di tutte: se connesse a più di uno smartphone, oppure a un tablet Android, le Freebuds 4 sono in grado di connettersi in automatico al dispositivo attivo e possono mantenere in memoria le preferenze dell’utente. È qualcosa di molto simile a quello che possono fare le AirPods sui dispositivi Apple, ma in questo caso funziona tutto anche su dispositivi Android di produttori differenti.

App Gallery e i rischi di sicurezza

Ma c’è un ma: la versione dell’app AI Life che permette di fare tutto questo è disponibile soltanto su App Gallery e non sul Play Store (probabilmente perché servono servizi avanza legati agli Huawei Mobile Services). Questo non è un problema: è normale che Huawei voglia utilizzare il suo hardware per spingere la propria visione di un ecosistema alternativo allo standard di Google. Il problema è che la procedura per installare l’App Gallery prevede il cosiddetto side-loading dell’applicazione dal Web.

Per poter procedere bisogna disattivare la modalità di sicurezza di Chrome che impedisce l’installazione di un’app a partire dal download dell’apk. Per chi è esperto non è un problema, ma per l’utente medio questo significa disabilitare una misura di sicurezza che, nella maggior parte dei casi, rimarrà poi disattivata, esponendo lo smartphone a rischi di sicurezza non trascurabili. Certo, dopo aver installato App Gallery basta tornare nelle Impostazioni e disattivare nuovamente il sideloading via Chrome, ma quanti lo faranno? Del resto le indicazioni di Huawei si limitano alla procedura di installazione, senza alcuna menzione della necessità di mettere nuovamente in sicurezza Chrome dopo l’attivazione dell’App Gallery.

Huawei Freebuds 4, cosa ci è piaciuto

Buona qualità costruttiva

costruttiva Leggere e comode , dopo qualche minuto si dimentica quasi di averle indossate, come nel caso di molte cuffie di tipo open-fit.

, dopo qualche minuto si dimentica quasi di averle indossate, come nel caso di molte cuffie di tipo open-fit. Custodia compatta e comoda da tenere in tasca.

compatta e comoda da tenere in tasca. La possibilità di connettere le cuffie a più dispositivi gestendo in automatico il collegamento è molto utile e funziona bene.

Huawei Freebuds 4, cosa si può migliorare

La cancellazione attiva del rumore lascia a desiderare.

attiva del rumore lascia a desiderare. La batteria non dura molto, soprattutto se l’Anc è attivata.

non dura molto, soprattutto se l’Anc è attivata. La versione dell’app Huawei AI Life presente sul Play Store di Google non è compatibile con questo modello di auricolari: per poter controllare tutte le funzioni delle cuffie bisogna scaricare l’App Gallery, lo store alternativo di Huawei, con una procedura che può rappresentare un rischio di sicurezza.

che può rappresentare un rischio di sicurezza. Design quasi indistinguibile dalle Apple AirPods: bastava poco per renderle più originali.

In conclusione

Se siete alla ricerca di buone cuffie true-wireless open-fit, con una qualità audio soddisfacente, leggere e confortevoli e dotate di funzioni smart avanzate, le Huawei Freebuds 4 sono certamente un’opzione da tenere in considerazione.

Il prezzo, però, è completamente fuori scala rispetto alle funzionalità: su Amazon si trovano a 149 euro nella versione con custodia compatibile con la ricarica wireless. Allo stesso tempo, sempre su Amazon, le Huawei Freebuds Pro, uscite a metà 2020, si trovano a circa 120 euro: mancano le funzioni di collegamento avanzate, ma la qualità audio è superiore e la cancellazione attiva del rumore funziona davvero, a differenza di quella delle Freebuds 4.

E se proprio non sopportate la sensazione del gommino nell’orecchio, la fascia fra i 60 e i 100 euro è ricca di cuffie open-fit true wireless di altri produttori, spesso con durata della batteria superiore. Anche in questo caso bisogna rinunciare ad alcune funzionalità smart di collegamento, che tuttavia non valgono una differenza di prezzo così elevata rispetto alla concorrenza.