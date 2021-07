L’hamburger integrale con manzo e peperoni è un piatto unico appagante e una di quelle ricette che necessitano di tempo e passione. Quello che vi proponiamo è un hamburger interamente homemade: dal pane (“bun” come si chiama in inglese) alla maionese. Uno dei passaggi cruciali di questa ricetta è la marinatura degli ingredienti, ciascuno ha il suo mix, e in particolate, nella marinatura della carne, spicca un ingrediente eccentrico: il Whisky.

Di tutti questi passaggi, se volete velocizzare la ricetta, potete evitare quello della preparazione del pane, ma in quel caso affidatevi ad un artigiano per farvi avere un panino all’altezza di questo condimento. Fidatevi che il risultato è oltre ogni aspettativa.

Durata

Tempo di preparazione: 1 ora

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 1 ora e 15 minuti + 8 ore di lievitazione

Dosi per

6 persone

Ingredienti:

Per i panini:

250 g Farina di farro

250 g Farina Integrale

200 g Acqua minerale

80 g Olio Extravergine D’Oliva

50 g Zucchero Di Canna chiaro

7 g Sale Fino

4 g Lievito di birra disidratato

1 Uovo

Latte per spennellare

q.b. Semi Di Sesamo

Per il filetto Welsh Beef:

500 g Carne Welsh Beef

4 cucchiai Aceto Balsamico in crema

4 cucchiai Sciroppo d’Agave

3 cucchiai whisky

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Zenzero in polvere

1 spicchio Aglio

1 pizzico Sale

Pepe

Per la maionese al cetriolo:

125 g Olio Extravergine D’Oliva dal gusto delicato

40 g Cetriolini sottaceto

1 Tuorlo d’Uovo

1/2 Cetrioli

1/4 Cipolla

1/4 Limone spremuto

Per il pecorino marinato:

6 fette Pecorino semi stagionato tagliato sottile

Olio Extravergine D’Oliva

1 pizzico Sale

1 pizzico Pepe Nero

Peperoncini frantumato

Per i peperoni arrosto:

2 Peperoni

3 cucchiaini Olio Extravergine D’Oliva

2 cucchiaini Aceto Di Mele

Sale

Origano essiccato

Per completare la farcitura:

Insalata tipo misticanza

Preparazione:

Per i buns integrali

Per preparare la ricetta dell’hamburger integrale con manzo e peperoni, mettete nell’impastatrice acqua, lievito e un uovo e mescolate.

Unite le farine, lo zucchero e mescolate.

Dopo un po’ che l’impastatrice avrà amalgamato gli ingredienti, unite il sale e poi l’olio.

Attendete che l’impasto sia ben amalgamato lasciando la velocità dell’impastatrice bassa.

Prelevate l’impasto e date la forma di una palla.

Riponete l’impasto nella ciotola, accarezzate l’impasto con le mani unte con un po’ di olio e coprite con una pellicola per alimenti.

Riponete nel forno spento con la lucina accesa per circa 4 ore.

Una volta lievitato, riprendetelo e formate delle palline con l’impasto e riponetele su una teglia ricoperta di carta da forno.

Spennellate la superficie dei panini con del latte e ricoprite di semi di sesamo.

Riponete la teglia in forno spento con la lucina accesa per circa 3 o 4 ore.

Infine cuocete i panini a metà altezza per circa 15-20 minuti a 190° in forno statico.

Mettete a raffreddare su una gratella.

Per preparare la carne:

Preparate una marinatura con uno spicchio di aglio tagliato a fettine, olio, whisky, Crema di aceto balsamico, sciroppo di agave, zenzero in polvere, sale.

Mettete la carne a marinare per circa 2 ore.

Accendete la piastra e mettete a cuocere la carne.

Una volta cotta, tagliatela a fettine.

Per la maionese al cetriolo:

Preparate la maionese mettendo nel boccale alto del frullatore l’olio, il tuorlo d’uovo, il succo di ¼ di limone, il sale.

Azionate il minipimer tenendolo inizialmente sul fondo del bicchiere poi, appena la maionese inizia ad addensare, fate dei lenti movimenti dall’alto verso il basso fino a che la maionese non risulti ben montata.

Passate al mixer la cipolla, i sottaceti e il cetriolo.

Mescolate il trito di cipolla, cetrioli e sottaceti alla maionese e mettete in frigo fino al momento di usarla.

Per il pecorino marinato

Tagliate delle sottili fettine di pecorino semistagionato e mettetelo a marinare in olio, sale, pepe e peperoncino frantumato.

Per i peperoni

Mettete ad arrostire sulla griglia due peperoni e attendete che la pelle risulti ben raggrinzita e leggermente bruciacchiata su tutti i lati.

Metteteli in un sacchetto di carta e attendete che diventino tiepidi.

Eliminate la pelle che a questo punto sarà facilissimo togliere.

Tagliate i peperoni a listarelle e eliminate semi e filamenti bianchi interni.

Mettete a marinare in olio, aceto di mele, sale e origano.

Per comporre il panino

Componete il panino mettendo il pecorino (non troppo scolato dall’olio), l’insalata, la carne, la maionese al cetriolo, i filetti di peperoni arrostiti.