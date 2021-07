Grazie Roma – Roma Semplice

“S’io avessi previsto tutto questo dati causa e pretesto forse farei lo stesso… e quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che sono solito portare, ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare.” (Francesco Guccini)

Un giorno di giugno 2016 mi hanno telefonato 3 persone, di diverso colore politico e con diverse competenze (due parlamentari di partiti “opposti” e un dirigente della Regione Lazio) chiedendomi l’autorizzazione a dare il mio numero alla neo eletta Sindaca di Roma.

Avendo acconsentito, poco dopo, suona il telefono “buongiorno sono Virginia Raggi”, la Sindaca mi chiama chiedendomi un incontro. All’incontro erano presenti una dozzina di persone, una sorta di “commissione”: parlamentari Europei e nazionali e attivisti del M5S, esperti di Pubblica Amministrazione (d’ora in poi PA) e ovviamente la Sindaca.

Dopo le presentazioni e alcune domande sulla mia formazione e sulle mie competenze, la Sindaca mi ha chiesto quali problemi immaginavo avesse Roma Capitale in termini di innovazione e, dopo le mie risposte, un membro della “commissione” mi ha detto stupito: “sembra che lei abbia già lavorato al Comune di Roma, ha descritto esattamente quali sono i problemi.”

In realtà le macro difficoltà relative alla trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni Locali italiane, se pur con peculiarità e caratteristiche specifiche, sono le stesse da nord a sud e nelle piccole e grandi città; avendo lavorato negli ultimi 30 anni nelle Amministrazioni locali italiane ne ho viste molte, seppure nelle loro differenze.

A un certo punto la Sindaca parla di se stessa definendosi “Sindaco” e, al mio suggerimento “Sindaca per favore”, una persona della commissione dice “Sindaca suona male”. Sono davvero tanti anni che combatto per i diritti di genere, anche nel linguaggio, e ho risposto che sono tante le parole cacofoniche ma non per questo non vengono usate e a quel punto Virginia Raggi ha detto: ok mi ha convinta, mi farò chiamare Sindaca!

Questa è stata la mia prima “battaglia” vinta a Roma Capitale.

A questo punto la Sindaca mi chiede: se lei fosse Assessora a Roma, di che cosa si occuperebbe prioritariamente?

Alla mia risposta “mi occuperei del XVI Municipio”, iniziano mormorii, sorrisini e borbottii e la Sindaca, gentilmente, mi fa notare che i Municipi a Roma sono solo 15.

“Ne sono consapevole, io mi occuperei del sedicesimo Municipio che è internet, un Municipio dove ci sono milioni di romani, di pendolari, di stranieri, di occupati e di disoccupati, di giovani e anziani, di donne e uomini, persone abili e con disabilità, tutte persone che hanno bisogno di poter interagire con l’Amministrazione anche grazie a strumenti di partecipazione e di servizi online” (Il XVI municipio è un’idea di un caro amico, Marco Calvo, presidente dell’Associazione Culturale LiberLiber).

Questa è stata la risposta che ha portato la Sindaca a propormi l’Assessorato a “Roma Semplice”, così ha chiamato l’Assessorato, ma su questo nome torneremo!

Questo è il primo di una serie di post nei quali descriverò la mia esperienza romana. Partirò dalla definizione degli obiettivi che mi ero data sulla base della mia precedente e lunga esperienza sia di consulente per la Pubblica Amministrazione, sia come docente di trasformazione digitale e ideatrice e coordinatrice del Master Smart Public Administration, sia come attivista della società civile sui temi dell’innovazione, dell’inclusione, dell’impatto delle nuove tecnologie e dell’Open Government. Descriverò risultati che tre anni di intensa attività mi hanno permesso di realizzare, le difficoltà incontrate e il tanto che resta ancora da fare.