Good Girls 5 stagione non ci asrà

Good Girls 5 stagione non ci sarà, NBC la cancella

Good Girls 5 non ci sarà! Nonostante l’iniziale accordo di produzione di cinque stagioni totali, lo scorso 25 giugno NBC cancella la commedia drammatica dopo quattro stagioni.

Brutte notizie quindi per i fan della serie basata sulle vicende di tre mamme di Detroit alle quali diciamo addio alla fine del quarto ciclo di episodi.

Stando infatti alle prime indiscrezioni, sebbene la Universal Television avesse in mente di concluderei il progetto con un ultima quinta stagione, alla fine i pochi finanziamenti hanno costretto la produzione a concludere in anticipo lo show. Inutile anche ogni tentativo di trasferire la serie in una “nuova casa“, dato che nemmeno Netflix si è detta favorevole a continuare con le trattative.

Con una media di 1,5 milioni di spettatori totali, in calo del 18% rispetto alla terza stagione, la serie ideata da Jenna Bans si conclude con un totale di 45 episodi per quattro stagioni. Negli Stati Uniti Good Girls 4 è trasmessa dal 7 marzo al 27 giugno 2021, mentre in Italia è ancora inedita.

Trama di Good Girls

Good Girls 3 stagione Credits NBC

Good Girls ha seguito le esilaranti vicende di tre mamme di periferia coinvolte nel riciclaggio di denaro per un pericoloso boss del crimine.

Nella quarta stagione, Beth (Christina Hendricks) ha finalmente incontrato i soci in affari dietro l’operazione di Rio (Manny Montana) dopo che con le amiche era rimasta intrappolata tra la famiglia criminale e gli agenti dei servizi segreti Phoebe (Lauren Lapkus) e Dave (Jonathan Silverman).

Good Girls cast, attori e personaggi

Chi troviamo nel cast di Good Girls 4? Rivediamo nell’ultima stagione della serie americana tutte le protagoniste! Loro sono Christina Hendricks nei panni di Elizabeth “Beth” Boland e Retta per la parte di Ruby Hill. Con loro ci sono poi Mae Whitman che interpreta Annie Marks, Matthew Lillard nel ruolo di Dean Boland e Reno Wilson che impersonifica Stan Hill. Completano il cast principale anche Manny Montana (Rio), Lidya Jewett (Sara Hill) e Isaiah Stannard (Sadie).

Good Girls in streaming, dove vederla

Dove recuperare gli episodi di Good Girls in streaming? In Italia la serie tv è disponibile a partire dal 3 luglio 2018 in esclusiva streaming su Netflix.

