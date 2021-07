generazione-56-k:-internet-e-il-mondo-del-futuro-visti-dal-passato

Generazione 56K, arrivata all’inizio di luglio su Netflix, è una serie tv che racconta il perdersi e il ritrovarsi di un ragazzo e una ragazza tra il 1998 e il presente, tra Procida e Napoli. L’idea è di Francesco Ebbasta, una delle menti dietro il progetto “The Jackal”, che partecipano alla serie con tre componenti del gruppo: Fabio Balsamo, Gianluca “Fru” Colucci e Claudia Napolitano. La scrittura è dello stesso Ebbasta, assieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, con la produzione di Cattleya.

Il sogno della Generazione 56k di Riccardo Luna 09 Luglio 2021

Generazione 56K è anche e soprattutto una storia che racconta il rapporto tra individui e tecnologie, gli indizi sono disseminati per tutte le otto puntate, ma per saperne di più ne abbiamo parlato col suo ideatore. “Uno dei motivi che ci ha spinto a portare avanti questo progetto seriale è stata la voglia di raccontare come si è evoluto in questi anni il rapporto con le persone e nel lavoro. Questa possibilità di comunicare con tutti ci ha cambiato, ha alterato il modo in cui ci presentiamo al mondo. Rischiamo di diventare fotocopie di ciò che siamo o che vorremmo essere”.

Uno dei temi principali della serie è l’avvento di internet, annunciato dai fischi e dai ronzii di un modem che arrivano su un’isola. Una comunità ristretta, come quella dellì’isola, che si sfiora con un’altra nicchia, quella di chi utilizzava internet in quegli anni, anche perché all’epoca “internet” non era proprio un concetto chiaro. “Quando mi sono avvicinato a internet ero uno dei primi del mio paesino a entrarci in contatto e fu proprio grazie a uno dei componenti dei The Jackal, Ciro Priello, che aveva un modem 56K, un vero oggetto fantascientifico. La cosa assurda è che Ciro me lo presentò come uno strumento per cercare il proprio codice fiscale, poi scoprimmo che potevamo farci le ricerche per scuola facilmente, ma lo shock culturale fu quando mi venne l’idea di cercare le Spice Girls e trovammo tutte altre ragazze speziate”.

Il regista Francesco Capaldo, in arte Francesco Ebbasta

D’altronde c’è un vecchio adagio dell’internet che recita “the internet is for porn” e anche nella serie il rapporto tra il morboso e l’affascinato che i ragazzini hanno verso il porno, soprattutto in quanto cosa proibita, fa parte del racconto. “La questione del porno credo sia stata utile sotto due punti di vista: da una parte ci ha permesso di mettere in scena il cambiamento dei modelli di business, quando i ragazzini si mettono a vendere dischetti pieni di immagini e soppiantano il giro d’affari del ragazzo più grande che noleggiava le VHS, dall’altra è un modo per mettere sul tavolo la questione di ciò che internet ci permette di vedere rispetto alla realtà delle cose. Il protagonista è bombardato da foto erotiche che scarica ogni giorno da internet, ma non ha mai dato il primo bacio. Per me era un bel modo di mostrare un lato della nostra generazione e di quelle future: la capacità di esplorare tantissime cose sommata all’incapacità di dedicarsi a una cosa piccola, semplice, propria. Oggi c’è una sorta di ansia da prestazione in una gioventù che ha visto di tutto e pensa di dover essere all’altezza, ma la vita non è un film e soprattutto non è un film porno e questo li fa crollare”.

Un tema che si lega anche alle app di dating, che già nei primi minuti vengono tirate in ballo quando il protagonista e una ragazza con cui ha un appuntamento si incontrano sfruttandone una e poi si ritrovano prigionieri in un gioco in cui nessuno riesce a dire di no per primo. “Credo che la possibilità di fare le cose sia diventata una incapacità di dire di no a quelle stesse cose. Puoi fare tutto, vedere tutto, trovare qualcuno attorno a te per uscire, perché non lo fai? Perché non dovresti farlo se prima non era possibile e adesso ti offriamo questa possibilità? Alla fine, ogni progresso porta con sé una piccola perdita. Nella serie c’è una massima sugli ascensori, che ci hanno permesso di arrivare velocemente dove dobbiamo arrivare, ma non ci fanno più conoscere i vicini. Quel discorso non solo mi è stato fatto veramente da un signore anziano, ma ci ricorda che la velocità non è sempre tutto. A volte rimpiango anche il fatto che internet fosse un luogo e un tempo precisi: il computer fisso da cui mi collegavo, mentre mia madre mi cronometrava. Oggi paghiamo il pegno dell’euforia iniziale in cui abbiamo dato a internet sempre di più e voluto sempre di più, ma poi ci ritroviamo a voler stare un po’ disconnessi”.

The Jackal

Non c’è solo nostalgia dentro Generazione 56K, ma anche la celebrazione di una generazione che ha vissuto in prima linea l’arrivo di nuove tecnologie che oggi dominano tutto e che proprio grazie a quelle tecnologie ha trovato una strada nella vita. “In fondo è sia la nostra storia, un gruppo di amici unito fin da bambini che poi trova un lavoro che prima neppure esisteva, sia quella di una generazione che ha una consapevolezza diversa rispetto a quelle passate su come tutto possa cambiare e sui cicli della storia, ma l’aumento di consapevolezza è una costante La differenza rispetto a oggi è che prima imparavamo le cose perché volevamo saperle, mentre un ragazzino di oggi è già preparato, sa già che vuole imparare qualcosa per fare lo youtuber, per diventare un giocatore professionista”.

“Internet ci ha dato la possibilità di vedere tutto da una prospettiva differente e forse ci ha anche resi più reattivi al cambiamento e un po’ meno brontoloni. O almeno questa è la mia speranza. Se un giorno uscirà una nuova forma di intrattenimento potrà non piacermi, ma saprò riconoscere il futuro, perché ho camminato al fianco della crescita dei videogiochi. Pensiamo a un’opera come The Last of Us 2, oggi niente può darmi altrettanto e il mio unico rimpianto sarà che un giorno queste cose così belle me le perderò, magari perché non saprò usarle. Tuttavia spero che questo essere nati a cavallo tra vecchio e nuovo ci permetta di apprezzare di più il prossimo “nuovo”.