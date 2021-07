Cuba in piazza sfida il regime: “A morte il comunismo, ora libertà”

Spread the love

Sono scesi in piazza a migliaia, hanno marciato all’Avana e in altre venti città al grido di “libertà”, “abbasso la dittatura”, “a morte il comunismo”. Da quando nel 1959 i barbudos guidati da Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara l’avevano trasformata nel più originale laboratorio rivoluzionario, dando vita al comunismo caraibico alle porte degli Stati Uniti, Cuba ha vissuto rare volte giornate come quelle degli ultimi due giorni.