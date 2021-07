PARIGI – Emmanuel Macron è costretto a varare in piena estate misure radicali per tentare di arginare il rimbalzo dell’epidemia provocato dalla variante Delta. Da inizio agosto, ha annunciato il leader francese, sarà obbligatorio il green pass per frequentare bar e ristoranti, salire su treni e aerei, oltre che per entrare in cinema, teatri e altri luoghi culturali.