confettura-di-melone-fatta-in-casa-senza-zucchero-aggiunto

Confettura di melone, la ricetta passo per avere una conserva per tutto l’inverno da preparare senza zucchero. Questa conserva da fare in casa con pochi passaggi può essere utile per farcire torte, crostate e biscotti, ma è perfetta anche per essere spalmata su una fetta di pane tostato per la prima colazione del mattino.

Preparare la marmellata senza aggiungere zucchero o addensanti artificiali è un’operazione più semplice di quanto si pensi. Per tutti i tipi i gusti, è necessario prevedere l’aggiunta di una o più mele tagliate a pezzettini, che sprigioneranno la propria pectina naturale e regalerà alla marmellata un naturale sapore dolce.

Leggi anche: Come preparare la marmellata senza zucchero

Ricordatevi inoltre che va data tantissima attenzione alla sterilizzazione dei barattoli. I barattoli in vetro ed i loro coperchi dovranno essere sterilizzati in acqua bollente. È possibile disporli a questo proposito in una ciotola ampia, nella quale versare acqua bollente fino a coprirli. I barattoli e i loro coperchi devono essere già stati ben puliti, lavati ed asciugati prima di passare alla sterilizzazione. Potranno essere estratti dall’acqua quando essa si sarà raffreddata.

Ingredienti

1 kg di melone ben maturo biologico

biologico 1 o 2 mele biologiche

Come preparare la confettura di melone senza zucchero:

lavare il melone

dividerlo in spicchi e poi a cubetti

metterle in una pentola dal fondo spesso e aggiungere anche la mela sempre tagliata a pezzi

iniziare a cuocere a fuoco bassissimo avendo cura di mescolare spesso

quando la frutta si sarà ammorbidita la si può lavorare con un frullatore ad immersione per eliminare gli ultimi grumi

rimettere quindi sul fuoco e continuare a cuocere fin quando la confettura non si addenserà come preferite

a fine cottura riempire i barattoli già sanificati lasciandoli vuoti almeno un centimetro dal bordo, chiudere con i coperchi e rimettere in pentola per la pastorizzazione

Leggi anche: