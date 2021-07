con-android-12-potrai-giocare-mentre-stai-ancora-scaricando-il-videogame

Molto utile per testare titoli molto pesanti, soprattutto in caso di connessione lenta

(Foto: Google)

Una delle novità più interessanti annunciate nella serata di ieri da Google in merito alla parte gaming di Android 12 sta nella possibilità di iniziare a giocare a un titolo quando ancora lo si sta scaricando. Un’opportunità niente male soprattutto per videogiochi molto pesanti, per un test con un’attesa minima.

Oltre a questa funzione molto pratica, il sistema operativo mobile di nuova generazione potrà contare su una dashboard rinnovata per un accesso più rapido e semplice a una serie di utilità come per esempio la cattura di schermate e la registrazione video durante il gioco per esempio dedicata a YouTubers. La piattaforma sarà resa disponibile entro fine anno su alcuni dispositivi per poi allargarsi al resto della platea mondiale.

Ma dalla dashboard che è più di nicchia, la novità che abbraccia il pubblico più ampio è proprio quella che riguarda la riproduzione di giochi durante il download. Nella gif qui sopra, realizzata proprio da Google, si può osservare come funziona la novità. Si è preso come esempio un gioco come Touchgrind Bmx, che richiede di scaricare un pacchetto di 127 mb: tra download e installazione, anche con connessione molto rapida, si deve attendere tra i 30 e i 60 secondi.

Tuttavia, con la nuova funzione, quando si è a circa il 20% si può già aprire il gioco e testarlo immediatamente, mentre il download e l’installazione completa proseguono in background. Secondo quanto anticipato da Google, molti giochi si apriranno al doppio della velocità attuale. Qualcosa di molto utile soprattutto se si dispone di un vecchio modello e/o ci si trova in una zona con segnale scarso e si vuole subito capire se vale o no la pena continuare con il download.

