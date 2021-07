battiti-live-stasera-su-italia-uno-con-sangiovanni,-alessandra-amoroso,-fedez-e-orietta-berti.-ecco-la-scaletta-e-le-canzoni

Su Italia Uno torna l’appuntamento con Battiti Live, l’evento musicale di Radio Norba condotto da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Cinque prime serate, ogni martedì. La 19esima edizione avrà come palco principale il Castello Aragonese di Otranto, mantenendo la sua forte identità itinerante: 15 esibizioni, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi. Tra le location che accoglieranno alcuni dei cantanti protagonisti della kermesse: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Questi gli artisti che si esibiranno nella prima puntata di Cornetto Battiti Live: Fedez e Orietta Berti (“Mille”), Takagi e Ketra con Giusy Ferreri (“Shimmy Shimmy”), Francesca Michielin (“Cinema”), Nek (“Un’estate normale”), Capo Plaza (“Panama”), Mara Sattei con Gazzelle (“Tuttecose”), Coma Cose (“La canzone dei lupi”), Irama (“Melodia proibita”), Annalisa e Federico Rossi (“Movimento lento”), Deddy (“la prima estate”), Sangiovanni (“Malibu”), Dotan (“Mercy”), Shade (“In un’ora”), Boomdabash con Baby K (“Mohicani”). Sul palco anche Master KG, Arianna e Andrea Damante. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Colapesce e Dimartino, da Polignano a Mare, Noemi dal Minareto di Selva a Fasano e Alessandra Amoroso da Lecce. Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti grazie agli interventi dell’attrice e influencer Mariasole Pollio. Quest’ultima condurrà anche uno spin off dell’evento “Battiti Summer Trend”, disponibile dal 13 luglio su Mediaset Play sulle tendenze dell’estate e della Generazione Z.