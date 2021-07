anticipazioni-love-is-in-the-air-14-luglio-2021:-episodio-33

Anticipazioni Love Is In The Air 14 luglio 2021

L’appuntamento con Love Is In The Air il 14 luglio 2021 è su Canale 5 alle 15.30 circa. In alternativa puoi seguire l’episodio 33 su Mediaset Infinity in streaming in diretta o on demand. Sulla piattaforma puoi trovare anche tutte le puntate già trasmesse.

Ecco le anticipazioni complete di Love Is In The Air del 14 luglio 2021!

Love Is In The Air: Eda Yıldız interpretata da Hande Erçel e Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

Love Is In The Air episodio 33 trama

Alptekin non chiude occhio per la notte intera per colpa degli insetti. La mattina seguente Seyfi è costretto ad ascoltare le sue lamentele. Per il padre di Serkan, però, quel risveglio riserva una sorpresa. Apprende, con stupore, che la moglie Aydan sta seguendo lezioni di ceramica. Da quel giorno in casa saranno adoperate solo le stoviglie create da lei. Al contempo Alptekin fa la conoscenza del Maestro Arda. Così come Aydan aveva manifestato una certa gelosia durante la selezione della nuova segretaria per il marito, adesso è lui nella posizione di provare quel sentimento nei confronti della moglie. Aydan raggiunge il suo obiettivo: far ingelosire il coniuge è esattamente il motivo per cui ha iniziato a prendere finte lezioni di ceramica!

Figen è già al corrente dei problemi economici del vivaio. Si è offerta di aiutare Ayfer con la contabilità e ha anche accettato, in un primo momento, di non dire nulla a Eda. A questo punto la zia della giovane confida il segreto anche a Ceren. Si rende conto di non poter pagare alla nipote l’ultimo anno di università in queste condizioni. Mette da parte l’orgoglio e chiede a Ceren se – attraverso gli amici di famiglia bancari – possa ottenere un prestito. Il piano prevederebbe di ipotecare la casa. Anche a lei Ayfer chiede il piacere di mantenere riserbo assoluto con Eda. Ceren, di rimando, prende tempo. Le consiglia, intanto, di chiamare prima sua madre – molto facoltosa. È la nonna che Eda tanto odia. Tuttavia, se le aiutasse, eviterebbe pericolose trafile con le banche. Ayfer puntualizza che ciò non è possibile perché le vecchie ruggini di famiglia sono difficili da mandare via.

Engin porta a Piril un bel mazzo di fiori per mostrarle i suoi cambiamenti.