Alessandro Cecchi Paone durissimo contro Flavio Insinna al timone de “Il pranzo è servito”: “non all’altezza perchè …”

Flavio Insinna è uno dei presentatori più amati della televisione italiana ma nonostante ciò nelle ultime ore è finito al centro della polemica in seguito alle parole che una spettatrice del programma ‘Il pranzo è servito’ ha espresso scrivendo alla rubrica su Nuovo Tv tenuta da Alessandro Cecchi Paone. Ma esattamente, che cosa è accaduto?

La polemica su Flavio Insinna

Quando si parla de ‘Il pranzo è servito’ subito viene alla mente il mitico Corrado e i successi collezionati da quest’ultimo alla guida del programma tra il 1982 e il 1990. Da poche settimane il programma in questione è però tornato su Rai 1 e a condurre è proprio Flavio Insinna. Nonostante sia trascorso poco tempo dall’inizio della trasmissione ecco che i primi pareri sono già arrivati. E nello specifico ad esprimersi è stata una telespettatrice di nome Stefania la quale ha scritto alla rubrica che Alessandro Cecchi Paone tiene su Nuovo Tv. “Il conduttore, che ho molto apprezzato al timone di altri programmi, non mi sembra all’altezza”, queste le parole espresse da Stefania da Monza. Parole colme di delusione.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone

Flavio Insinna ha avuto la splendida idea di far tornare in televisione un vecchio e amato format ovvero Il pranzo è servito. Nel momento in cui ha preso questa decisione molto probabilmente ha anche considerato l’idea che potesse ricevere delle critiche, e così infatti è stato. Nonostante siano trascorsi pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata vi è già chi dice di sentirsi deluso, come ad esempio la telespettatrice che ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv. Proprio il noto giornalista, senza alcun timore, ha risposto alle parole della telespettatrice ed espresso il suo personale pensiero affermando “Forse qualcuno ha sottovalutato la grandezza della figura di Corrado, anche solo nella memoria degli spettatori dopo molti anni dalla scomparsa”.

Il pensiero su Flavio Insinna

Flavio Insinna nelle ultime ore è quindi finito ad centro della polemica e della critica per come sta conducendo il noto programma Rai. Alessandro Cecchi Paone ha comunque voluto precisare che in realtà il collega è molto bravo ma, ha sottolineato “l’impresa mi sembra davvero ardua“. Come reagirà il presentatore a queste parole? Forse con il trascorrere dei giorni e delle puntate Insinna dimostrerà di essere all’altezza del programma e farà quindi ricredere tutti coloro che in questo momento non stanno credendo in lui?

