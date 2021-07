albano,-jasmine-carrisi-fa-una-dichiarazione-inaspettata-sul-figlio-di-gianni-morandi,-pietro-“con-lui-…”

Spread the love











Albano ha dei figli splendidi che lo rendono molto orgoglioso e che, pare, tra di loro vadano anche molto d’accordo. Nonostante siano fratelli solo da parte del padre, Jasmine e Bido figli di Loredana Lecciso, hanno un forte legame con i figli che Albano ha avuto da Romina Power, Yari, Cristel e Romina Junior e, qualche tempo fa, Jasmine aveva dichiarato che con Yari parla molto soprattutto di musica e aveva anche rivelato che chiacchiera, con molto piacere, anche con Romina Power anche perché a lei piacerebbe vivere negli Stati Uniti D’America e la Power riesce a raccontarle tante cose di come si vive lì.

Le dichiarazioni di Jasmine Carrisi

Jasmine, che è ormai ventenne, pare avere le idee molto chiare su ciò che si aspetta dalla sua vita.

Ha rilasciato diverse interviste nelle quali ha parlato del suo ultimo brano “Calamite” mentre l’anno scorso, nel 2020 pubblicò il suo primo singolo, Ego.

Poi Jasmine ha parlato dei suoi genitori e ha detto: “Crescere con due nomi importanti ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, diventa difficile creare una propria identità soprattutto nel mio caso perché ho scelto di lanciarmi nella musica adesso. Crescendo ho capito di dover pensare solamente ai lati positivi e fregarmene dei pregiudizi, da piccolina lo sentivo di più. Non era piacevole essere al centro dei gossip con tutte le persone intorno che pensavano di sapere tutto (non sapendo nulla). Adesso sono felice perché i consigli dei miei che lavorano in questo campo da tempo mi hanno dato una grossa mano”.

Invece, del suo ultimo album Calamite ha dichiarato: “Il 24 maggio ho pubblicato il mio nuovo singolo che si intitola Calamite, parla del bisogno che abbiamo di staccare e goderci l’estate dopo l’anno difficile che abbiamo passato tutti. Racconta di quanto ci manchi il contatto umano, uscire, ballare, divertirci. Infatti, il testo inizia proprio con la frase “rivoglio le persone”.

Jasmine parla di Pietro Morandi

Jasmine ha poi parlato di Pietro Morandi il figlio di Gianni Morandi e di Anna e ha detto che con lui, che ha scelto come nome d’arte Tredici Pietro, duetterebbe molto volentieri e poi di un’eventuale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo ha detto: “Il Festival di Sanremo è qualcosa cui nessuno mai rinuncerebbe perché rappresenta al 100% la musica italiana. Ovviamente credo che per ora sarebbe prematuro per me”.

