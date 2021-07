10-ricette-salate-con-le-albicocche

Se adorate le albicocche, utilizzatele anche nelle ricette salate. Ecco le nostre idee per antipasti, primi e secondi squisiti, da preparare in estate e non solo!

Durante la stagione estiva le albicocche non mancano mai a fine pasto, magari a colazione oppure nel pomeriggio per uno spuntino fresco e salutare da gustare in spiaggia. Eppure questo frutto così amato può essere portato in tavola anche in modo del tutto inaspettato, dall’antipasto ai secondi, sia a base di carne che di pesce.

Ricette salate con le albicocche

Le albicocche si prestano bene in ricette salate di ogni tipo: potete utilizzarle al naturale, tagliate a spicchi nelle insalate, ma anche cuocerle o abbinarle ad altri ingredienti sotto forma di confettura o salsa.

La dolcezza e il tocco acido delle albicocche si sposa perfettamente con i gusti sapidi. Per esempio, la confettura di albicocca è indimenticabile insieme ai formaggi di capra, il pecorino sardo e persino il gorgonzola.

Servite i formaggi anche nelle albicocche grigliate: dopo averle pulite, tagliate a metà e rimosso il nocciolo, cuocetele per qualche minuto sulla griglia ben calda; sfruttate l’incavo del nocciolo per farcirle con un formaggio cremoso, completando magari con della frutta secca. Fatte così sono ideali per uno sfizioso aperitivo d’estate!

Potete preparare le albicocche ripiene anche direttamente in forno, proprio come abbiamo fatto per la nostra ricetta delle albicocche farcite avvolte nello speck.

Albicocche disidratate in cucina

Le albicocche sono regine dell’estate, ma se ne avete voglia tutto l’anno potete puntare sulle albicocche disidratate, che vi permetteranno di gustarle anche fuori stagione. Le albicocche secche non sono altro che i frutti freschi, privati del nocciolo e dei loro liquidi, ma pur sempre ricchi di proprietà benefiche per l’organismo, fra cui vitamina A e C, fibre, potassio e ferro. Scegliete quelle essiccate senza aggiunta di zuccheri e consumatele come snack per spezzare la fame e ricaricarsi in modo sano.

Le albicocche disidratate sono utilissime anche in cucina: oltre ad aggiungerle direttamente nelle insalate, potete sfruttarle per preparare primi e secondi piatti. In mancanza delle albicocche di stagione, fate rinvenire quelle essiccate in acqua per almeno un’ora e utilizzatele come ripieno per la pasta fresca, come nel caso dei nostri gnocchi di albicocche, da condire con burro fuso o formaggio. Provatele anche nei secondi piatti, per ottenere un sugo di arrosto originale oppure come ripieno.

Guardate la gallery in alto per scoprire le albicocche in 10 ricette salate imperdibili. E per il dessert, non perdetevi tutti i nostri consigli cliccando qui.