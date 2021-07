Temptation Island: il falò di Claudia e Ste

Spread the love

Dopo aver visto il suo fidanzato piangere per lei e aver capito che è davvero pronto a cambiare, Claudia ha richiesto il falò di confronto immediato. Come saranno andate le cose per loro? Saranno usciti insieme o separati?

La puntata di stasera si è aperta con il percorso di Claudia e Ste, che a breve dovrebbero sposarsi. È stata la ragazza a portare il fidanzato sull’Isola dell’amore, per essere sicura di portare avanti i preparativi per le nozze.

L’amore c’è, è palese, ma i due riusciranno a mettere da parte le incomprensioni e a risolvere i loro problemi?

All’invio alcuni video che Ste ha visto sulla compagna hanno fatto imbestialire l’uomo che, nonostante abbia accusato la fidanzata di avergli mancato di rispetto, ha comunque accettato di scendere al falò di confronto chiesto da lei.

Ecco come sono andate le cose.

Claudia e Ste: il falò di confronto

Dopo che Ste ha visto una serie di video sulla compagna sembrava essere deciso a mettere fine alla sua storia con la compagna, davvero troppo indecisa sulle nozze.

Claudia ha vissuto con molta confusione il suo percorso ma dopo aver visto alcuni filmati sul compagno, che si è commosso pensando ai momenti insieme, ha deciso di prendere in mano la situazione chiedendo il falò.

Subito Ste ha spiegato di essere stato ferito dal comportamento e dalle affermazioni della donna che, però, si è giustificata dicendo di aver fatto molte delle cose che ha fatto per provocare una sua reazione.

Claudia e Ste, dopo un primo momento di grande commozione, si sono finalmente parlati a cuore aperto, rivelandosi paure e problemi a vicenda, tra le lacrime. Filippo, così, ha deciso di fare un insolita domanda alla coppia.

“Sei qui perché avevi dei dubbi: oggi quei dubbi sono risolti?”

ha infatti chiesto a Claudia che, felice e ancora emozionata, ha rivelato di essere sicura della scelta fatta.

“Mi è bastato guardarlo negli occhi”.

ha detto la donna, baciando appassionatamente il compagno con cui, ovviamente, è uscita dal reality per mano!