tempesta-d’amore,-anticipazioni-oggi-12-luglio:-robert-ama-cornelia

Anticipazioni della puntata di lunedì 12 luglio di Tempesta d’Amore. La soap bavarese racconta le storie dei personaggi legati al Fursternof, il prestigioso hotel a cinque stelle. La diciassettesima stagione, oltre alle vicende legate alla dark lady Ariane Kalenberg, ha due nuovi protagonisti: Florian Vogt e Maja von Thalheim. Che cosa accadrà oggi? Robert scopre di amare Cornelia.

Tempesta d’Amore, trama dell’episodio di oggi

Ariane non riesce ad attuare il suo piano: una crisi di coscienza glielo impedisce. Intanto Robert si rende conto che ama Cornelia.

Ariane ha una crisi di coscienza

Ariane è una donna senza cuore e disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Ma quando vede Selina, la sua migliore amica, che rischia davvero la vita desiste dal suo piano.

Cornelia ha il cuore a pezzi

Cornelia aveva deciso di confessare i suoi sentimenti nei confronti di Robert, ma nello stesso momento in cui si sta recando dallo chef, fraintende una scena tra lui e Vanessa. Quest’ultima, infatti, da’ un bacio sulla guancia al Saalfeld: il mondo le crolla addosso.

Il piano di Rosalie

Rosalie scopre che oltre Cornelia, anche Max sta soffrendo per amore e quindi decide di aiutare entrambi. La Engel organizza un incontro tra i due. La conversazione con Max è molto piacevole e giova un po’ alla Holle che per qualche attimo riesce ad allontanare il suo pensiero da Robert.

Robert geloso di Cornelia!

Robert vede Cornelia insieme a Max: i due sembrano essere molto complici insieme. Il Saalfeld viene preso da una morsa allo stomaco. Cornelia sorride alle battute dell’aitante giovane, quando ad un certo punto il personal trainer si sporge verso la Holle e la bacia affettuosamente sulla guancia. Lo chef rimane sconvolto dalla scena. Si sta innamorando di Cornelia?

