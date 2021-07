stefania-orlando-nella-bufera,-dopo-un-duro-attacco-risponde-al-veleno“-non-ho-mai-…”

Spread the love











Da quando è terminata la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip la finalista Stefania Orlando si trova spesso al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Nelle ultime ore la donna è stata protagonista di un leggero attacco da parte di un ex volto di Uomini e Donne ovvero Alessio Ceniccola il quale nel rispondere ad alcune domande fatte dai follower su Instagram ha espresso un parere personale proprio su Stefania Orlando. Le parole di Ceniccola non sono però piaciute alla conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice italiana la quale si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social dimostrando ancora una volta di essere una persona schietta che non ha paura di esprimere i propri pensieri.

Le parole di Alessio Ceniccola

Alessio Ceniccola è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il giovane ha partecipato al noto programma di Canale 5 come corteggiatore riuscendo a conquistare il cuore della tronista Samantha Curcio. Nelle ultime ore il giovane ex corteggiatore di UeD si è divertito a rispondere alle domande fatte dai follower su Instagram dimostrando di non avere timore di esprimere i suoi pensieri. Tra le tante domande ecco che vi è stato anche chi ha chiesto al ragazzo quale fosse la sua opinione su Stefania Orlando. Il giovane a questa domanda ha risposto rivelando di apprezzare molto la finalista del Grande Fratello Vip. Allo stesso tempo però ha rivelato che secondo lui è stata furba a legarsi, all’interno del programma, al vincitore Tommaso Zorzi.

La risposta di Stefania Orlando

Le parole espresse su Instagram da Alessio Ceniccola hanno fatto molto infuriare Stefania Orlando la quale non ha perso tempo per rispondere pubblicando sui social una dura replica. La showgirl nello specifico ha affermato “Nella vita non sono mai stata opportunista, non ho mai frequentato le persone solo perché avrebbero potuto aiutarmi nel lavoro o tornarmi utili. Figuriamoci in un reality!”. La showgirl ha inoltre affermato di essere arrivata in finale al Grande Fratello Vip solamente perché la gente ha apprezzato la sua lealtà e sincerità.

Il duro sfogo della showgirl

Stefania Orlando, che in seguito alla sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha attirato a se un vasto numero di fan, ha poi concluso il suo lungo post di sfogo affermando che a fare i pensieri impuri solitamente sono le persone impure. “Purtroppo tutto è impuro per gli impuri…”, queste le sue parole.

