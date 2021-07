royal-family,-nuovo-colpo-di-scena-tra-harry-e-william:-il-confronto

Presto Harry dovrebbe tornare a Londra assieme a sua moglie Meghan. Un’occasione che potrebbe portare ad un nuovo confronto nella Royal Family

Harry e Meghan sono pronti a preparare le valige per tornare a Londra. Ma il loro rientro non sarà definitivo, difatti, stando alle indiscrezioni del Daily Mail torneranno a casa per un breve periodo e per un motivo ben preciso. L’intervista rilasciata dai due a Oprah Winfrey ha causato un ulteriore frattura con la Royal Family.

Ma in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana per celebrare il suo sessantesimo compleanno, i fratelli hanno avuto tempo per stare insieme. Tra Harry e William le cose sembrerebbero aver preso la giusta piega. Ciò non vuol dire che tra i figli della principessa Diana sia tutto superato, ma ci sono le condizioni per mettere da parte i malcontenti.

Nuovo colpo di scena nella Royal Family: Harry e Meghan a Londra per un evento? Presto il confronto

Harry di recente è stato a Londra per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana. In quella occasione, il figlio della principessa, ha avuto modo di incontrare suo fratello William con il quale ci sarebbe stato un riavvicinamento.

Ma non è stato l’unico ed ultimo viaggio, difatti, Harry presto dovrebbe ritornare a Londra assieme a sua moglie Meghan in occasione di un altro evento dedicato alla principessa Diana. Questa volta anche la presenza della Markle potrebbe segnare un nuovo confronto ed un definitivo chiarimento.