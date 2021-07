Raffaella Carrà: “Carramba Che Sorpresa” tutta l’estate

Spread the love

Non sono finiti gli omaggi ad una delle icone assolute della televisione e dello spettacolo italiano: a partire da domani sera, ogni martedì, la Rai manderà in onda le repliche di Carramba Che Sorpresa, show del sabato sera divenuto un’istituzione dei palinsesti televisivi.

Raffaella Carrà è uno dei volti televisivi (e non solo) più amati di sempre. Il suo talento e la sua presenza scenica hanno conquistato i cuori di moltissimi paesi oltre all’Italia, su tutti, è il caso di menzionare Spagna e America latina.

La sua scomparsa ha quindi spezzato il cuore di una vastissima parte di pubblico, pubblico trasversale e di ogni età. Per questa ragione la Rai ha deciso di ritrasmettere per tutta l’estate le repliche di Carramba Che Sorpresa.

L’omaggio a Raffaella amato dal pubblico

Raffaella Carrà è venuta a mancare lo scorso 5 luglio, dopo una malattia che la star ha voluto mantenere nascosta per amore del proprio pubblico.

Un pubblico che ha restituito tutto l’amore ricevuto dalla propria beniamina nel corso di più di 50 anni di storia televisiva, musicale e cinematografica.

La sera stessa della scomparsa di Raffaella Carrà, Techetechetè è stato interamente dedicato a lei, mandando in onda i momenti più belli della carriera di Raffaella, nella televisione, nella musica e nel cinema.

Subito dopo, Rai 1 ha poi mandato in onda una replica di Carramba Che Sorpresa, ottenendo ascolti altissimi, a dimostrazione di quanto Raffaella Carrà fosse un personaggio amatissimo.

Un’estate dedicata a Raffaella

Data la risposta estremamente positiva alla messa in onda della replica di Carramba Che Sorpresa, dai vertici Rai la decisione è stata netta e rapida: per tutta l’estate, ogni martedì, verrà mandata in onda su Rai 1 la replica di quello che è stato uno dei varietà del sabato sera più riusciti di sempre.

Conduttrice ovviamente Raffaella Carrà, Carramba Che Sorpresa era uno show andato in onda negli anni ’90 che operava nel ricongiungimento tra familiari italiani separati per anni dal dramma dell’emigrazione.

Così, in diretta tv si assisteva al commovente ritrovamento tra persone care che dopo anche decenni di lontananza potevano riabbracciarsi e azzerare le distanze che a volte erano anche di centinaia di migliaia di km, specialmente se a dividerli era stata l’emigrazione d’oltreoceano.

I commoventi epiloghi delle drammatiche storie raccontate da Raffaella Carrà, erano alternate da grandi ospiti, spesso anche di fama mondiale, che mostravano il prestigio della Carrà, sconfinato anche all’estero.

