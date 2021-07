milly-carlucci,-il-messaggio-per-mancini-che-fa-impazzire-i-fan

Spread the love

Milly Carlucci ha voluto commentare con un messaggio a cuore aperto l’impresa di Roberto Mancini, che dopo oltre 50 anni è riuscito a riportare la coppa del Campionato Europeo in Italia. Ecco le sue parole.

La conduttrice Milly Carlucci con uno dei suoi adorati cani (foto Instagram).

Nel 2017, Roberto Mancini concludeva l’eperienza con la squadra di calcio russa Zenit San Pietroburgo, che non gli aveva dato tante soddisfazioni quante voleva lui. Allora, il calciomercato impazzì sostenendo che il Mancio stava per andare ad allenare il Leicester. Qui, lui avrebbe detto la seguente frase: “Macchè Leicester, vado a ‘Ballando con le stelle’“.

Roberto Mancini non ha mai chiarito se questa frase che gli fu attribuita fu vera o meno. Di sicuro, proprio dal 2017 prese gli accordi per iniziare ad allenare la Nazionale italiana, riuscendo dopo tre anni a raggiungere un risultato considerato da molti impossibile. L’11 luglio 2021, infatti, gli Azzurri hanno alzato al cielo la coppa di Campioni Europei.



Milly Carlucci, il ringraziamento speciale a Mancini

La presentatrice Milly Carlucci durante una puntata di Ballando con le Stelle (foto Rai).

Tantissime personalità del mondo dello spettacolo e della politica sono voluti intervenire per commentare questa seconda vittoria nel calcio europeo: non succedeva infatti dal 1968 che l’Italia vincesse la finale. L’attore Lino Banfi ha anche ricevuto i ringraziamenti ufficiali della Nazionale italiana per aver fatto da portafortuna ai giocatori ed allo staff.

Anche Milly Carlucci ha voluto fare un ringraziamento speciale al mister degli Azzurri, con una dedica che ha letteralmente fatto impazzire i fan. La conduttrice ha ricordato il 2017, quando Mancini ebbe il suo cameo a “Ballando con le stelle“, e commenta: “Quella notte ci hai fatto sognare, ieri ci hai fatto impazzire di gioia. Grazie, grande mister!“.

