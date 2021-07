masantonio-terza-puntata-in-replica

Masantonio – Sezione scomparsi in replica, come vedere la terza puntata

Masantonio – Sezione scomparsi torna in prima serata di venerdì, ma come fare per rivedere la terza puntata in replica?

Continua venerdì 9 luglio 2021 la fiction con protagonista Alessandro Preziosi qui nei panni del misterioso e brillante investigatore Elio Masantonio.

Creata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, la fiction prodotta da Cattleya è diretta da Fabio Molo ed Enrico Rosati.

Nel cast troviamo anche Davide Iacopini e Bebo Storti, a cui si aggiungono Claudia Pandolfi, Daniela Camera, Virginia Campolucci e Andrea Di Casa.

Come vedere in replica la terza puntata di Masantonio.

Davide Iacopini (Sandro Riva) e Alessandro Preziosi (Elio Masantonio) in Masantonio – Sezione scomparsi. Credits Mediaset

Masantonio puntate su Mediaset Infinity

Come fare a seguire gli episodi del procedural drama con Alessandro Preziosi se non puoi farlo in contemporanea alla diretta televisiva? In questo caso c’è una bella notizia, dato che la fiction in questione è trasmessa in prima visione su Canale 5, e di conseguenza la trovi anche in streaming su Mediaset Infinity

Si tratta della piattaforma gratuita dove rivedere, e seguire persino in diretta streaming, i tuoi programmi preferiti in onda sui canali della Rete.

Tutto quello che devi fare è accedere al sito ufficiale della piattaforma, registrarti tramite social o e-mail, e iniziare subito la ricerca di tutti i titoli che desideri vedere on-demand o in diretta streaming con la programmazione televisiva. In questo casa ti basterà cercare il titolo che desideri seguire sotto la voce “dirette tv“.

Masantonio – Sezione scomparsi quando in onda, programmazione completa

Quando vedere le puntate di Masantonio – Sezione scomparsi in prima serata su Canale 5? Ecco di seguito uno specchietto riassuntivo con tutte le date da segnare sul calendario per non perdersi gli episodi della fiction con Alessandro Preziosi!

Prima puntata – venerdì 25 giugno 2021

– venerdì 25 giugno 2021 Seconda puntata – domenica 4 luglio 2021

– Terza puntata – venerdì 9 luglio 2021

– venerdì 9 luglio 2021 Quarta puntata – venerdì 16 luglio 2021

– venerdì 16 luglio 2021 Quinta puntata – venerdì 23 luglio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Masantonio – Sezione Scomparsi è soggetta a variazioni.