lido-milano-live,-gli-appuntamenti-della-settimana.

Spread the love

Al via una nuova settimana di Lido Milano Live, il progetto socio–culturale, pensato per riqualificare gli spazi del Lido restituendoli alla comunità in veste nuova, quella di luogo che ospita eventi.

Questa settimana le serate del Lido si colorano nuovamente di cinema, musica e talk!Ecco gli eventi a calendario.CINEMAMercoledì 14 luglio ore 21.00 Frankenweenie(T. Burton, 2012)

Il piccolo Victor Frankenstein presenta ai propri genitori un piccolo film amatoriale di cui è protagonista il suo cane Sparky, l’unico vero amico del solitario ragazzino, appassionato di scienza Un giorno Sparky muore investito da un’auto. Il dolore per Victor è così forte che, in seguito a un esperimento su una rana a cui ha assistito nel corso di una lezione, decide di disseppellire il cane e di tentare di riportarlo in vita…

Giovedì 15 luglio ore 21.00 La Forma dell’acqua(G. Del Toro, 2017, 119’) La storia d’amore fra una ragazza muta e una creatura anfibia intelligente e sensibile tenuta prigioniera in un laboratorio scientifico. Film pluripremiato, ha vinto 4 oscar e il Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2017.

MUSICA

Venerdì 16 luglio ore 21.00Alberto Traversi Quartet FT. Emilio Soana (LNP)Sabato 10 luglioGraziano Galatone

BIGLIETTI http://www.lidomilanolive.it Ingresso per musica e cinema € 5,00 + prevendita.La partecipazione ai talk è gratuita con prenotazione obbligatoria