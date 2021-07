la-#euro2020final-vista-dai-social-network

Spread the love

L’Italia è campione d’Europa dopo aver battuto ai rigori l’Inghilterra, i cui tifosi, presi dalla cocente delusione, hanno addirittura abbandonato lo stadio prima della premiazione. Delusione che traspare anche dai titoli dei giornali con il Daily Mail, secondo cui “Finisce tutto in lacrime”, mentre naturalmente i quotidiani italiani esultano per la vittoria, come del resto tutti noi.

Se questa è l’estrema sintesi dei risultati della finale degli Europei, in attesa di conoscere anche i risultati dell’audience televisiva, che sin qui sono andati crescendo di partita in partita, abbiamo analizzato le conversazioni online (social, news, blog e forum) relativamente a #Italia-Inghilterra.

Circa 518mila le citazioni della finale, da parte di oltre 30mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (fra like, reaction, commenti e condivisioni) più di 2,9 milioni di persone. Picco massimo tra la mezzanotte e le 00.15, con più di 37mila citazioni in un solo quarto d’ora.

La portata potenziale (la cosiddetta opportunity to be seen) di tale volume di conversazioni è stata di quasi 3,8 miliardi di impression. Portata che stimiamo essere effettivamente pari a oltre 189 milioni di impression, di esposizioni a contenuti relativi alla finale di Euro 2020, al lordo delle duplicazioni.

È interessante notare come, contrariamente al solito, ci sia una prevalenza di pubblico femminile nelle conversazioni online sulla partita, mentre la concentrazione su quelli tra 18 e 34 anni è anche il frutto della diversa intensità nell’utilizzo dei social da parte dei più giovani.

Dell’ex portiere della nazionale, Gianluigi Buffon, il post che ha generato maggior engagement su Facebook in queste ultime 24 ore, con più di 345mila tra like e love, più di 4mila commenti e oltre 8mila condivisioni. Su Twitter invece è stato Francesco Totti a generare il maggior coinvolgimento, con il suo tweet ritwittato quasi 3mila volte e con oltre 28mila mi piace.

Naturalmente il sentiment, le emozioni legate alle parole nelle conversazioni online, è ampiamente positivo con, oltre alla citazione di alcuni dei principali giocatori, e ovviamente di Mancini, termini come “piangendo” (ovviamente di felicità) piuttosto che “godendo” a dominare.