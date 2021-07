Italia Campione d’Europa, Donnarumma eroe di Wembley. A Milano inizia la festa.

epa09339015 Players of Italy celebrate with the trophy after winning the UEFA EURO 2020 final between Italy and England in London, Britain, 11 July 2021. EPA/Catherine Ivill / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.)

L’Italia ha vinto il campionato Europeo di calcio battendo l’Inghilterra 4-3 dopo i rigori.

Azzurri colpiti a freddo, inglesi già in vantaggio al 2′ con Shaw. Occasione-gol per Chiesa al 35′ con un tiro dal limite di poco sul fondo.

PAREGGIO DI BONUCCI Al 67′. Il difensore è il più veloce in mischia a ribattere in rete il pallone.

Questa la sequenza dei rigori nella finale di Euro 2020 a Wembley tra Italia e Inghilterra, finita 4-3 (1-1 dopo i tempi regolamentari ed i supplementari).

Berardi gol (2-1) Kane gol (2-2) Belotti parato (2-2) Maguire gol (2-3) Bonucci gol (3-3) Rushford sbagliato (3-3) Bernardeschi gol (4-3) Sancho parato (4-3) Jorginho parato (4-3) Saka parato (4-3)

“Non so cosa dire, questi ragazzi sono stati meravigliosi. Stasera siamo felici, è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che festeggino”. E’ un Roberto Mancini commosso, che non riesce quasi a parlare per le lacrime agli occhi, quello che ai microfoni della Rai ha commentato il titolo di Campione d’Europa, conquistato dall’Italia con il 4-3 ai rigori sull’Inghilterra.

«Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori: hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport». Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato a caldo a Wembley la vittoria della Nazionale ai campionati europei di calcio.

Al termine dei rigori che hanno permesso all’Italia di laurearsi campione d’Europa, i milanesi sono scesi in strada per festeggiare con trombe e tricolori.

Cortei di auto e bandiere sventolanti dalle auto a Porta Venezia, mentre moltissimi tifosi si stanno riversando in piazza Duomo.

Di fronte alla cattedrale sventolano dal pomeriggio tre bandiere sui pennoni: quella italiana, quella inglese e quella dell’Unione Europea. Non sono mancati addirittura i fuochi d’artificio in alcune zone della città, come dimostrano i video postati da numerosi utenti sui social. (ANSA).