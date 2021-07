hacker-scatenati,-ecco-come-difendersi

Malware, Virus, Trojan, Phishing, chi più ne ha più ne metta. Ogni giorno sono riportati attacchi informatici in tutto il mondo, a volte con richieste di riscatto piuttosto salate per tornare in possesso dei propri dati. E nell’ultimo anno e mezzo il fenomeno ha visto una rapida crescita, di pari passo con il maggior utilizzo della Rete. In Italia, nel 2020, c’è stato un generale incremento delle aggressioni (+20%), come riporta la Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2020 dell’Intelligence italiana. Tanti gli attacchi verso enti e apparati pubblici, mentre “le azioni digitali ostili perpetrate nei confronti dei soggetti privati hanno interessato prevalentemente il settore bancario, quello farmaceutico/sanitario e dei servizi IT”, si legge nel report. Il cybercrimine ha riguardato in particolare “lo sfruttamento di vulnerabilità note, attività di phishing, nonché la registrazione di domini malevoli allo scopo di ingannare gli utenti – anche attraverso la creazione di portali fittizi – nel contesto delle procedure di erogazione dei contributi economici previsti dai provvedimenti introdotti con la crisi pandemica”.

E il rapporto prosegue con altre informazioni poco rassicuranti: “Nel complesso si è evidenziato come gli attori ostili abbiano sfruttato, nel periodo pandemico, il massiccio ricorso al lavoro agile e la conseguente accessibilità da internet, tramite collegamenti VPN (Virtual Private Network)”. Dunque non basta una VPN per stare al riparo dagli attacchi informatici messi a segno attraverso tecniche di SQL Injection, campagne di spear-phishing (web-shell e Remote Access Trojan-RAT), e Ransomware che hanno colpito sia nel settore sanitario che nell’industria del Made in Italy, “sfruttando per l’infezione nuove modalità di collegamento attivate per lo smartworking”, riporta ancora il dossier. In termini di esiti, il 2020 “ha fatto registrare la preminenza di azioni prodromiche a potenziali attacchi (circa il 53%), seguite da quelle tese alla sottrazione di informazioni da assetti effettivamente compromessi (38%). In ultima analisi, si ritiene che l’incremento di tali azioni propedeutiche possa essere collegato a quelle iniziative cui non è stato possibile attribuire una chiara finalità (62,7%) confermatesi, anche per il 2020, numericamente più consistenti”.

Già, le finalità. Cosa ci faranno con i dati sottratti illegalmente non lo sappiamo. E proprio questa è la questione più inquietante. E’ fondamentale, oggi più che mai, rendere la propria rete sia domestica che aziendale più sicura e a prova di intrusione e considerare soprattutto la sicurezza dei dispositivi endpoint, pc e stampanti. Ed ecco perché HP ha messo a punto la sua risposta professionale a questo scenario di rischio: HP Wolf Security, un nuovo portafoglio integrato di PC e stampanti secure by design, software per la sicurezza degli endpoint hardware-enforced e servizi di sicurezza per proteggere le aziende, i professionisti e i loro dati dalle crescenti minacce informatiche.

Le nuove soluzioni di HP Wolf Security sono il frutto di oltre 20 anni di ricerca e innovazione in materia di sicurezza e si concretizzano in un portafoglio integrato e multilivello, per chi è in cerca di un sistema di protezione innovativo. Basti sapere che, durante la pandemia, gli endpoint connessi a Internet hanno subito 1,5 attacchi al minuto a livello globale, come rilevato dal Rapporto Blurred Lines & Blindspots di HP Wolf Security. E nello stesso periodo, il volume globale degli attacchi informatici è aumentato del 238%, con gli hacker particolarmente focalizzati nel prendere di mira i dispositivi dei dipendenti che lavorano da remoto. “In futuro il lavoro sarà più distribuito che mai, con un numero crescente di persone che lavoreranno da più sedi esterne. Questo aprirà a nuove e interessanti opportunità per una maggiore mobilità, ma creerà anche nuove vulnerabilità”, ha spiegato Joanna Burkey, Chief Information Security Officer (CISO), HP Inc.

Per navigare, lavorare e stampare in sicurezza è bene quindi attrezzarsi con le nuove soluzioni HP Wolf Security, che offrono un ampio ventaglio di funzionalità che spaziano dal firmware self-healing al rilevamento delle violazioni in-memory e al contenimento delle minacce tramite la virtualizzazione, fino all’intelligence basata su cloud per una protezione multilivello. In poche parole, riduce l’area di attacco raggiungibile, consente il ripristino remoto dagli attacchi del firmware, migliora la raccolta dei dati sulle minacce e fornisce alert ad elevata affidabilità. “Poiché la sicurezza degli endpoint è sempre più rilevante, abbiamo colto l’opportunità di creare un’offerta più integrata per semplificare la sicurezza e anticipare le minacce future – ha dichiarato Giampiero Savorelli, Amministratore Delegato di HP Italy-. La tecnologia leader del futuro sarà secure by design e dotata dell’intelligenza necessaria non solo per rilevare le minacce, ma per contenere e ridurre il loro impatto, e per effettuare rapidamente il ripristino in caso di violazione, situazione che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento, a chiunque di noi. HP Wolf Security rappresenta una nuova generazione per la sicurezza degli endpoint creata su misura per il futuro del lavoro”.

Il portafoglio HP Wolf Security, recentemente integrato, è composto da diverse proposte a seconda delle esigenze: HP Wolf Security for Business è progettato per le imprese di qualunque dimensione e prevede un portafoglio di funzionalità di sicurezza hardware-enforced, incluse in ogni PC aziendale acquistato; HP Wolf Pro Security, dispositivi, software e servizi è il pacchetto per le piccole e medie imprese, integra il Threat Containment basato sulla micro- virtualizzazione, Malware Prevention basata su Next-Gen Anti-Virus e Identity Protection, il tutto integrato con le funzionalità di sicurezza hardware di HP in grado di offrire una protezione superiore semplice da acquisire, implementare e gestire; infine, HP Wolf Enterprise Security, dispositivi, software e servizi per le imprese e government è il più completo ed integra Sure Access Enterprise per difendere le applicazioni mission-critical dalle minacce informatiche attraverso l’esclusiva tecnologia di isolation HP in grado di garantire che le applicazioni principali siano completamente protette da qualsiasi malware nascosto sul PC dell’utente, attraverso la creazione di micro-virtual machines (VM) hardware-enforced capaci di proteggere le applicazioni chiave creando un vuoto d’aria virtuale tra il software e il PC host. Così, l’applicazione e i dati vengono isolati in modo sicuro dal sistema operativo host e da eventuali criminali informatici che potrebbero averlo violato.

HP ha anche pensato ad una nuova offerta Flexworker con HP Wolf Security che permette ai dipartimenti IT di incrementare la produttività dei dipendenti, proteggendo al contempo le reti e i dati aziendali. Il nuovo ed esteso Managed Print Service (MPS) consente ai responsabili IT di dotare i dipendenti che lavorano in ambienti ibridi di stampanti sicure e approvate dall’azienda, che possono essere monitorate e ripristinate automaticamente se un dispositivo non risultasse conforme alle politiche aziendali. E il pacchetto di servizi HP Wolf Essential Security è incluso anche nelle stampanti smart HP+, con sicurezza built-in 24-7. Le stampanti HP+ con Smart Security consentono ai consumatori e alle piccole imprese di, poter prevenire potenziali attacchi malware e a impedire che le informazioni finiscano nelle mani sbagliate.

Da oggi si può navigare, lavorare e stampare in maniera sicura anche da casa con HP Wolf Security. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.