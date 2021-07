europei2020,-la-gioia-della-francia-che-aspetta-donnarumma

PARIGI – “Invicibili”. Il titolo de l’Équipe è una dichiarazione d’amore. “L’Italia è probabilmente il più bel campione d’Europa possibile – scrive il quotidiano sportivo – per le sue intenzioni di partenza e la sua magnifica solidità mentale ma anche per la maniera in cui ha saputo emergere da una finale cominciata male”. La Francia – che aveva perso gli ultimi europei in casa contro il Portogallo – ha fatto un tifo spudorato per l’Italia contro i perfidi britannici con cui la rivalità è antica.