elite-5:-danna-paola-e-ester-exposito-potrebbero-tornare

Elite 5: Danna Paola e Ester Exposito tornano?

La quarta stagione di Elite è arrivata su Netflix, sono finite le riprese della quinta e i fan si chiedono se c’è la possibilità del ritorno del cast che ha lasciato la serie dopo la terza. Dopo il finale della terza stagione scopriamo che in Elite 4 non vedremo Nadia, Lu, Carla, Valerio e Polo (quest’ultimo per ovvi motivi). Le prime due ragazze infatti sono insieme a New York al college, Carla è in Europa sempre per motivi di studio e Valerio è entrato nel mondo degli affari e gestisce la società di Carla. Vediamo Nadia e Carla nei rispettivi episodi speciali ma poche apparizioni solo di Nadia nella quarta stagione. E Carla? È ancora a Londra? E Lu? Che fine ha fatto?

Se nella quarta stagione non sappiamo nulla ci sono però buone notizie per il futuro. È molto probabile il ritorno di Danna Paola ed Ester Exposito nella stagione 5! Le riprese della quinta stagione si sono concluse e vedremo il ritorno pressoché sicuro di Ester Exposito! L’attrice è infatti stata vista in compagnia di Diego Betancor, il produttore di Elite, a fine dicembre 2020! Ecco i tweet che lo testimoniano:

Ester e Diego, produtor de Elite estão juntos…. pic.twitter.com/Q6P8T96GBN — Élite Brasil (@EliteNetflixBR) December 23, 2020

