come-si-prepara-il-daiquiri?

Intrigante, profuma di Havana e di sigari, il Daiquiri era il preferito di Ernest Hemingway. Da scoprire nella sua ricetta originale, nei consigli della bartender, negli abbinamenti e non solo

È nato in una miniera di ferro (leggenda), ma è finito presto nei grandi hotel dell’Avana (storia). Dove ha fatto innamorare Ernest Hemingway ed è diventato un cult. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul cocktail fresco e estivo, il Daiquiri.

Daiquiri: i consigli dell’esperta

Bio barlady, Francesca Gentile (studi di scienze politiche e di fotografia) ha seguito la sua passione e a Montecatini ha aperto il cocktail bar Funi 1898, un punto di riferimento per qualità e innovazione. A lei, abbiamo chiesto 4 consigli per fare un daiquiri perfetto, o quasi!

1 Sotto zero

Per aumentarne la bevibilità, il cocktail deve essere servito a bassissima temperatura, circa -5 °C, nella coppa ghiacciata: va tenuta in freezer prima di riempirla.

2 Zucchero

Si tenderebbe a usare lo sciroppo, ma il cantinero cubano Constantino Ribalaigua Vert nel 1914 usava lo zucchero di canna bianco, che va fatto sciogliere completamente con il succo di lime.

3 Lime

Preferibile il tipo messicano, più succoso delle altre varietà.

4 Schegge

Ideali i cubetti di ghiaccio forati: rompendosi facilmente durante la shakerata cedono al drink micro scaglietteche rendono più piacevole la bevuta.

Daiquiri, la ricetta base

Ingredienti per 1 cocktail:

45 ml rum bianco

15 g zucchero di canna bianco

25 ml succo di lime fresco

Procedimento:

Riempite uno shaker con abbondante ghiaccio.

Versatevi lo zucchero di canna e il succo di lime.

Mescolate con un bar spoon (cucchiaino lungo) per fare sciogliere lo zucchero.

Aggiungete il rum (circa 1/2 tazzina da caffè).

Shakerate con forza.

Versate in una coppetta da Champagne e guarnite con una fetta di lime o una spirale di scorza.

Daiquiri: abbinamenti

Acido e secco, è l’ideale con dolci al cioccolato fondente che esalta il rum. Ma anche con aragosta o gamberi, magari marinati al lime e vaniglia, fiammeggiati con rum e racchiusi in un club sandwich.

Daiquiri: il rum giusto

Havana Club 3 Años

L’inconfondibile «odore» dell’Avana: banana matura, vaniglia, quercia, frutta caramellata. Questo rum è la vera essenza di Cuba.

Clairin Communal

Un rum aromatico e complesso con profumi di canna da zucchero e di pera. Il sapore fruttato chiude con note di fieno e fiori secchi.

Plantation 3 Stars White

Blend dei migliori rum di tre territori caraibici con profumi di frutta tropicale, burro di arachidi e spezie dolci.