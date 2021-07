clima,-i-vescovi-scozzesi-confermano-la-presenza-del-papa-alla-conferenza-di-glasgow

ROMA – La Conferenza episcopale scozzese conferma la volontà di Papa Francesco di recarsi a Glasgow a novembre per partecipare alla Cop26.

“I vescovi scozzesi esprimono il loro sostegno nella preghiera a Papa Francesco mentre si riprende dal suo recente intervento chirurgico”, dichiara il portavoce dei vescovi scozzesi che aggiunge: “Dopo aver scritto al Santo Padre per assicurargli un caloroso benvenuto, se dovesse partecipare alla Conferenza, sono lieto di sentire che spera di partecipare e sarebbe lieto d’incontrarli a Glasgow”.

Aggiunge la nota: “Il Papa sarà in Scozia per un periodo molto breve, la maggior parte del quale sarà dedicato alla Conferenza Cop26. Mentre molti incontri pastorali, ecumenici e interreligiosi sarebbero desiderabili mentre egli è con noi, i vincoli di tempo, purtroppo significano che un programma così completo non sarà possibile”.