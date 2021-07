calciomercato-juventus,-allegri-felicissimo:-un-campione-sta-per-firmare

Il calciomercato della Juventus si sta per aprire con la prima firma della stagione. Accontentato Masssimiliano Allegri: scopriamo il perchè.

Massimiliano Allegri festeggia la prima firma (via Getty Images)

Dopo la vittoria di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini ad Euro 2020, la Juventus è protno a far partire la nuova stagione inaugurando il calciomercato con una grande firma. Infatti Paulo Dybala è pronto a firmare il rinnovo contrattuale con la compagine bianconera. Un rinnovo che farà di certo piacere a Massimiliano Allegri che trova indispensabile avere ‘La Joya’ in campo. Dopo le vacanze a Miami dall’amico Gonzalo Higuain, Dybala è alla ricerca del riscatto.

Il tutto dovrebbe formalizzarsi a breve, con la dirigenza juventina pronto a prolungare il contratto prima del ritiro che partirà il 14 luglio. Sarà quindi importante rinnovare non solo il calciatore argentino, ma anche Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è in scadenza nel 2022 ed ha già mostrato l’intenzione di rinnovare con i bianconeri. Andiamo quindi a vedere le cifre del rinnovo di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Dybala pronto a rinnovare: le cifre

Dybala pronto a firmare: affare a un passo (Foto: Getty Images)

Il primo affare della stagione juventina dovrebbe quindi essere proprio il rinnovo di Paulo Dybala. L’argentino è pronto ad ascoltare le proposte della Juventus, con Massimiliano Allegri che sta facendo di tutto per convincerlo a rimanere. L’ultima stagione con Andrea Pirlo sulla panchina ha lasciato l’amaro in bocca al campione argentino, che ha anche considerato per la prima volta di dire addio a Torino.

Il trequartista argentino, però, non vuole solamente garanzie tattiche ma anche economiche. Infatti il suo agente Jorge Antun sta lavorando per ottenere il miglior contratto possibile dai bianconeri. La richiesta iniziale è di almeno 10 milioni netti, per arrivare a 12 milioni con i bonus inseriti nel contratto. C’è quindi tempo per affrontare la trattativa, ma la Juventus vorrebbe chiudere subito, addirittura prima del ritiro del 14 luglio.