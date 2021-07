belen-rodriguez:-la-reazione-di-stefano-de-martino-al-parto

Stanotte è nata Luna Marì, secondogenita di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ad annunciarlo è stata proprio la donna, tramite i suoi profili social. Ma come avrà reagito Stefano De Martino, ex della showgirl argentina?

Stanotte, mentre l’Italia vinceva gli Europei, è nata Luna Marì, secondogenita di Belen Rodriguez. Ad annunciare la nascita della bambina, attesissima da tutti i fan della showgirl, è stata proprio la donna, che ormai da giorni si preparava a dare alla luce la piccola.

Il nome della bambina è stato scelto da Santiago, il primo figlio della 36enne, avuto dalla sua precedente relazione con Stefano De Martino. Proprio i fan del ballerino, così, in queste ore si sono chiesti come avrà reagito l’uomo, che solo la scorsa estate ha chiuso la sua storia con la bella Rodriguez.

Stefano De Martino: come ha preso la nascita di Luna Marie?

La notizia della nascita di Luna Marì, arrivata poche ore fa, ha reso felici i tanti fan di Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese, che aspettavano con ansia l’arrivo della secondogenita della showgirl.

Belen, infatti, ha già un figlio, il piccolo Santiago, avuto con Stefano De Martino ormai 8 anni fa! I due sono stati insieme per molto tempo ma solo lo scorso anno, dopo vari tira e molla, si sono lasciati, mettendo fine ad una delle storie più amate dal pubblico.

La Rodriguez, che non ha partorito a Milano dove vive ma Padova, in una clinica privata della città, è entusiasta di essere diventata mamma per la seconda volta e ha infatti postato sui suoi social uno scatto che ritrae il piedino della piccola. Ma il suo ex, che al momento ha lasciato il mondo della danza per dedicarsi alla conduzione, come l’avrà presa?

Sul suo profilo non sono apparsi storie dedicate alla ex, né le frecciatine che in tanti si aspettavano; Stefano, infatti, ha solo condiviso quello che sembra il suo pranzo, fatto di pomodori e mozzarella di bufala.

Poco fa, però, il napoletano ha anche postato una bottiglia di Amaro del Capo al peperoncino. Che stia bevendo per dimenticare?