bagno-di-folla-a-roma-per-gli-azzurri:-centinaia-di-persone-(senza-distanziamento)-salutano-la-squadra-che-sfila-a-bordo-del-bus-scoperto

Centinaia di persone per le strade di Roma hanno osannato gli Azzurri mentre, a bordo di un bus scoperto, festeggiavano per le vie di Roma. I giocatori della Nazionale di Roberto Mancini, usciti da Palazzo Chigi, sono saliti a bordo del bus concedendosi con alcuni tifosi per i selfie e intonando con loro alcuni cori. Diversi gli assembramenti che si sono registrati, con le forze dell’ordine che hanno scortato il bus facendogli spazio tra la folla.

Video Roberto Mancini/Ansa/Leonardo Bonucci