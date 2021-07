anticipazioni-love-is-in-the-air-13-luglio-2021:-episodio-32

Anticipazioni Love Is In The Air 13 luglio 2021

Love Is In The Air il 13 luglio 2021 va in onda su Canale 5 alle 15.30 circa, salvo cambiamenti di palinsesto. In alternativa puoi seguire la soap con Hande Erçel e Kerem Bürsin nei panni di Eda e Serkan su Mediaset Infinity in streaming in diretta o on demand.

Ecco le anticipazioni di Love Is In The Air del 13 luglio 2021!

Love Is In The Air: Selin Atakan interpretata da Bige Önal e Ferit Şimşek interpretato da Çağrı Çıtanak. Credits: Mediaset

Love Is In The Air episodio 32 trama

Lo chalet di montagna di Serkan è la meta pensata dall’imprenditore per la proposta di lavoro a Eda. È la prima volta che la ragazza ci mette piede e è un’occasione di passare del tempo insieme anche perché – memore del loro incontro – Bolat ha utilizzato le manette per convincere la dolce fioraia ad ascoltarlo. Le tensioni tra loro non sono risolte allo chalet, sebbene siano costretti a dormire nello stesso letto a causa degli acquazzoni che rendono inagibili le strade. La casa in montagna è anche il posto in cui Eda pensa che possano essere ricuciti i rapporti tra Serkan e Ferit. I due, insieme a Eda e Selin, hanno trascorsi lì due giorni.

In realtà il vero scopo di quella fuga dalla realtà è di fare leva su Selin affinché lasci Ferit e mandi a monte le nozze. La ex, però, non sembra dell’idea di rinunciare alla sua attuale relazione. Esiste solo una possibilità perché questo avvenga: che Serkan ammetta che ci sia uno spiraglio per il loro amore di rinascere. È a questo punto che Bolat spiazza chi avrebbe immaginato un percorso lineare della storia. Serkan non sa come reagire perché si rende conto di essere combattuto tra Eda e Selin.

Serkan sente la necessità di condividere l’insicurezza con l’amico e collega Engin. Quest’ultimo, sebbene a un “livello” di intimità diverso, prova la medesima indecisione. Da un lato è attanagliato dall’ossessione per Piril e dall’altro non nega che la freschezza di Ceren lo affascini.

Origliando la conversazione di Serkan e Selin, Eda giunge a possibili conclusioni. Dato che Bolat non è deciso nel dare una speranza alla ex per un loro ritorno di fiamma, crede che Serkan possa provare davvero qualcosa per lei. Non riesce a togliersi questa eventualità dalla testa e ne parla con Ceren.

Al contempo Serkan cerca di mettere ordine nei suoi sentimenti e si confronta con Engin.