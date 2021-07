Anticipazioni Brave and Beautiful, rischia di saltare la vendetta: cos’accadrà

Spread the love

Le anticipazioni di Brave and Beautiful fanno sapere che il piano di Cesur viene scoperto da qualcuno vicino a Tahsin: la vendetta rischia di saltare

(@Facebook)

Dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 14:45 è in onda Brave and Beautiful. Le anticipazioni di questa settimana fanno sapere che la trama subirà nuove evoluzioni attorno alla vendetta che Cesur prova a mettere in atto, ma qualcosa lo farà tentennare. L’Alemdaroğlu vuole scoprire a tutti i costi chi è l’assassino di suo padre, pensando sia Tahsin vuole distruggerlo.

LEGGI ANCHE > > > Elisabetta Gregoraci, futuro in Rai? La rivelazione



NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, ex dama concorrente al GF Vip 6? Annuncio bomba

Il piano di Cesur rischia di saltare a causa di una persona molto vicina a colui che è ritenuto l’assassino: la madre di Tahsin, Fügen Karahasanoğlu che è malata d’Alzheimer.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Mr Wrong, cattive notizie: fuggirà senza lasciare traccia

Anticipazioni Brave and Beautiful, cos’accade con Fügen

(@Twitter)

Le anticipazioni della soap opera turca fanno sapere, infatti, che Tahsin porterà sua madre a Korludag per provare a fornirle le migliori cure, ma l’imprevisto arriva durante il matrimonio di Kemal e Şirin. Fugen spaventata dai fuochi d’artificio del ricevimento, scapperà nei boschi e rischia di essere investita proprio dal figlio. Sarà a questo punto che Tahsin scopre il piano di Cesur: dopo aver sentito il nome di quest’ultimo, la mamma di Tahsin inizierà ad urlare dandogli dell’assassino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Kate Middleton nella bufera: l’ha fatto, ma era vietato

A difesa di Cesur arriva Suhan che cercherà di convincere il padre a non dare troppo peso alle parole di Fugen perché malata d’Alzheimer e quindi non consapevole appieno di ciò che stava dicendo.