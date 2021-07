albano,-loredana-lecciso-posta-una-foto-insieme-ad-amici-famosi-e-il-web-si-rivolta-“che-schifo-…”

Spread the love











Loredana Lecciso e Albano stanno vivendo nella tenuta di Cellino San Marco giornate serene e da quando Romina Power è andata via dopo aver trascorso qualche giorno in un trullo preso in affitto. Infatti, erano circolate voci sulla tensione che si respirava a Cellino da quando Romina si era stabilizzata lì e dopo qualche giornata difficile e piena di tensione, pare che l’ex moglie di Albano abbia capito che la scelta migliore era quella di andare via e così ha fatto. Da quel momento si sono ricomposti gli equilibri ed è tornato il sereno, almeno stando alle indiscrezioni che sono circolare negli ultimi gironi. Ora non si sa dove sia Romina Power che è comparsa in tv, prima della pausa estiva, da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e, proprio in quell’occasione, aveva raccontato della sua volontà di prendere un trullo in fitto a Cellino San Marco ma poi l’epilogo non è stato dei migliori.

Loredana Lecciso posta una foto di ospite famoso andato a Cellino San Marco e il web si rivolta

Loredana Lecciso, sul suo profilo Instagram ha postato una fotografia che riprende lei e Albano a Cellino San Marco in compagnia di un ospite famoso, Alessandro Sallusti e un’altra donna con, a corredo, la seguente didascalia Al Bano, Loredana Lecciso & Friends

“ #picoftheday #me #friends #cellinosanmarco #love #pic“:

Ma, appena la foto è stata postata, si è scatenato il finimondo e Albano è stato duramente attaccato dal popolo del web con questi commenti: “Mi dispiace… Ma noi del sud non abbiamo nulla a che fare con il signor pelato” e anche: “Che schifo Carrisi ti sei venduto anche tu Don Carmelo odiava certi personaggi e tu te li porti a casa”.

Ma non tutti i commenti sono stati per attaccare Albano, infatti c’è anche chi ha scritto ha sua difesa così: “Guarda che Albano ospita tutti, lui è apolitico, ci va pure Emiliano che è del partito opposto. Quindi, l’amicizia è una cosa la politica un’altra”.

Albano e il suo gesto per le Tremiti

Albano è rimasto colpito dal faro delle Isole Tremiti e ha detto: «Sono pronto a esibirmi per salvarlo».

E poi: «Non credo ci vorrà più di 1 milione, una cifra irrisoria: è un bene prezioso»

Il faro che domina l’isola di Capraia, nell’arcipelago delle Tremiti, ispirò Lucio Dalla per la canzone «Com’è profondo il mare». Albano Carrisi, che ne è rimasto colpito, ha detto: «Le Tremiti le ho sempre viste dall’alto … Bisogna creare un comitato, e sono pronto a impegnarmi di persona per salvare questo simbolo, importante come un’opera d’arte: potrei organizzare un concerto per raccogliere fondi o altre iniziative simili».

E poi, ancora: «Non credo ci vorrà più di un milione di euro una cifra davvero irrisoria per il recupero di un bene così prezioso anche sul piano turistico».

