AGGIORNAMENTO – Tragedia di Torre Mondovì: le vittime sono Ernesta Boglio e Bruno Manuello

Sono state rese note le generalità delle due persone decedute in mattinata a Torre Mondovì a causa delle esalazioni da monossido di carbonio nella panetteria di Via Umberto I. Si tratta del titolare, Bruno Manuello, 47 anni, e della madre Ernesta Boglio, 85. I due sono stati trovati privi di sensi nel locale da una parente, a sua volta soccorsa a causa delle esalazioni.

Ernesta Boglio aveva gestito per anni la panetteria del piccolo centro monregalese insieme al marito. Alla morte di quest’ultimo l’attività era stata rilevata dal figlio Bruno, molto conosciuto in tutto il Monregalese anche grazie al suo impegno con la Croce Rossa di Mondovì.

L’allarme era scattato in mattinata intorno alle 8,30. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone. Restano da chiarire le cause della tragedia: al momento una delle opzioni percorse è un malfunzionamento del forno a gas presente nel laboratorio della panetteria.