a-novembre-arriva-gomorra-5,-il-teaser-trailer

Gomorra 5 stagione quando esce? Novembre 2021

Ha esordito venerdì 9 luglio il primo sguardo alla stagione 5 di Gomorra, le cui riprese si sono concluse nel mese di maggio a Napoli. Prodotta da Sky con Cattleya e approdata su HBO Max negli Stati Uniti, Gomorra 5 in Italia debutta a novembre 2021 su Sky e Now.

Il settembre passato, nel corso della presentazione delle nuove produzioni Sky Original, fu annunciato il primo ciak di Gomorra 5 stagione a Riga, in Lettonia. Anche il quinto ciclo di episodi, l’ultimo per la serie, è realizzato da un’idea di Roberto Saviano e prodotta da Sky e Cattleya. La distribuzione, invece, è di Beta Film.

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 è slittata l’apertura del set prevista nei mesi estivi dello scorso anno. Ecco le parole di Marco D’Amore in un’intervista a Fanpage: “Preparo Gomorra 5, il percorso drammaturgico. Il set era previsto in estate, vediamo cosa succederà”.

Marco D’Amore e Salvatore Esposito sono Ciro e Genny in Gomorra 5. Ph. credit: Marco Ghidelli/Sky Italia.

Oltre ad essere il regista dei primi cinque episodi, D’Amore è anche coinvolto in qualità di sceneggiatore della quinta stagione. L’attore approfitta dell’isolamento per dedicarsi alla scrittura di Gomorra 5, come spiegava nella setta intervista: “L’architettura è pronta, lavoriamo ai singoli episodi. La segregazione ci permette di scrivere con più tempo, in genere mentre si girano le prime puntate si scrivono le ultime, stavolta saremo pronti.”

In occasione della conferenza stampa per il lancio della quarta stagione di Gomorra tenutasi a Roma lunedì 25 marzo 2019, il produttore di Gomorra Nils Hartmann aveva annunciato il rinnovo per il quinto ciclo di episodi. Divenuta un marchio molto noto all’estero e che porta fama e prestigio al team produttivo che la realizza, Gomorra non prosegue con inerzia bensì è sostenuta da idee autoriali forti che motivano la sua continuazione.

Queste le parole di Hartmann: “confermo la quinta stagione, confermo che non facciamo serie che vanno avanti solo per il marchio, tant’è che Romanzo Criminale [di cui è produttore, ndr] lo abbiamo finito dopo la seconda”. Gomorra ha una quinta stagione “perché c’è un progetto e ci sono delle idee editoriali molto forti che giustificano un’altra stagione”.

Gomorra 5, finite le riprese

continua a leggere dopo la pubblicità

Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) in una scena di “Gomorra 5”. Ph. credit: Marco Ghidelli/Sky Italia.

Sabato 22 maggio sono terminate le riprese di “Gomorra 5”. Lo conferma Marco D’Amore: il regista e protagonista della serie commemora “Otto anni di vita e di lavoro vissuti sempre a mille all’ora”. “Addio Cirù” dice l’interprete di Ciro L’Immortale.

Marco D’Amore, il suo post di addio pubblicato su Instagram. Credits: @damoremarco/Instagram.

A Instagram ha affidato il suo messaggio di addio anche Salvatore Esposito, il quale ha pubblicato una foto con l’ultimo ciak, confermando la fine delle riprese della quinta stagione.

Salvatore Esposito e l’ultimo ciak di “Gomorra 5”. Credits: @salvatoreesposito/Instagram.

Le riprese di Gomorra 5 hanno preso il via lo scorso settembre a Riga, in Lettonia, per poi spostarsi a Napoli. È un lieve anticipo rispetto a ottobre, notizia che Marco D’Amore aveva dato dal palco della serata conclusiva dell’Ischia Film Festival:

Ci auguriamo in autunno di riprendere le riprese le riprese per la quinta stagione, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid e con l’auspicio che non ci sia quel ritorno di fiamma del Coronavirus paventato da alcuni.

Le sceneggiature della quinta stagione di Gomorra sono in fase avanzata di sviluppo, ha rivelato il produttore Riccardo Tozzi nel corso dell’intervista rilasciata lo scorso maggio a Deadline.

L’ufficialità alla quinta stagione fu data da Sky Italia il 25 marzo del 2019, quando venne annunciato che la quinta stagione di Gomorra si trovava già in una fase iniziale di scrittura.

continua a leggere dopo la pubblicità

Nell’articolo di Variety pubblicato il 2 dicembre 2019, invece, si parla dell’inizio delle riprese. L’Executive Vice President di Sky, Nicola Maccanico, aveva allora confermato che il via alle riprese non fosse previsto prima della primavera o dell’estate 2020.

Guardando a quelle passate, a dividere una stagione di Gomorra – La Serie da quella successiva c’è sempre un intervallo di circa un anno e mezzo, al più come nella pausa tra la prima e la seconda, di due anni. A spezzare l’attesa, appunto il film L’Immortale su Ciro Di Marzio, approdato al cinema il 5 dicembre 2019.

Come anticipato, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 è stato inevitabile un posticipo dell’apertura del set di Gomorra 5.

Credits @SalvatoreEsposito su Instagram

Lo conferma un post pubblicato su Instagram da Salvatore Esposito. Martedì 29 aprile, l’interprete di Gennaro ha scritto:

Amici , in molti mi state scrivendo e chiedendo quando potremo riprendere le riprese dei progetti a cui ho preso parte , Fargo e Gomorra5 su tutti . In realtà io non lo so . In realtà nessuno lo sa . Questo però amici miei è un problema che si somma ai tanti problemi che ,purtroppo, già abbiamo. […]. Quindi mi rivolgo a chi di dovere ,visto che ora (speriamo) risolleverete la nostra Sanità, provvederete alla nostra Economia, beh , vi preghiamo noi ITALIANI , non fate morire la nostra Arte e la nostra Cultura così come questo maledetto Covid ha fatto morire i nostri cari .

Le riprese riprendono a settembre 2020 e continuano fino a maggio 2021.

Dove è girata Gomorra 5 stagione?

Le riprese di Gomorra 5 hanno preso il via nel mese di settembre 2020. Dove è girata Gomorra 5 stagione? Gli episodi della quinta e ultima stagione sono girati sia a Riga sia a Napoli. L’ultimo ciak è atteso nel corso di maggio.

Trailer di Gomorra 5

continua a leggere dopo la pubblicità

Ha esordito venerdì 9 luglio il teaser trailer di Gomorra 5, che trovate in apertura di post. Di seguito il video dal backstage:

Gomorra 5 stagione, anticipazioni e trama

Ivana Lotito e Salvatore Esposito sono Azzurra e Genny in Gomorra 5. Ph. credit: Marco Ghidelli/Sky Italia.

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. La guerra esplode più violenta e crudele che mai. La riconquista della città è l’obiettivo di tutti, ma è scandita da nuove alleanze e tradimenti. In gioco c’è il potere di diversi clan.

Ma ora che Genny è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, ha dovuto rinunciare alla sua famiglia per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Come rivelato alla fine del film L’Immortale, approdato al cinema il 5 dicembre 2019, la quinta stagione di Gomorra ripartirà dalla consapevolezza che Ciro Di Marzio è vivo. Ciro si lascia alle spalle la sua carriera da imprenditore in Lettonia e torna a indossare le vesti del latitante. Genny e Ciro si ritrovano e si confrontano di nuovo.

Salvatore Esposito è Genny Savastano in Gomorra 5. Ph. credit: Marco Ghidelli/Sky Italia.

Gomorra 4 come finisce, dove siamo rimasti

Alla fine della quarta stagione, Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) uccide Patrizia (Cristiana Dell’Anna) e suo marito Mickey (Luciano Giugliano), dopodiché grazie all’aiuto del misterioso ‘U Maestrale si rifugia in un bunker sotterraneo dal quale tornerà a comandare. Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli) ha perso la sua amata Maria, uccisa da Elia O’ Diplomato (Andrea Di Maria) che continua a dargli la caccia. A Tiziana Palumbo è affidato il progetto dell’aeroporto, ma a una condizione: non dovrà tradire Gennaro. Saro e Ciccio Levante apprenderanno dalla sorella Grazia il messaggio di Genny, mandante dell’uccisione di loro madre e del capo clan Gerlando (Gianni Parisi): Don Savastano è tornato.

Marco D’Amore nei panni di Ciro ne L’immortale. Credits Vision Distribution, Cattleya, Beta Film e Timvision.

continua a leggere dopo la pubblicità

“Ciro è vivo o è morto davvero?”: sembra che per rispondere a questa domanda non bisognerà aspettare giovedì 5 dicembre, quando L’Immortale approda nelle sale italiane. Il film diretto e interpretato d Marco D’Amore è prodotto da Cattleya e Vision Distribution in collaborazione con Beta Film. Nel trailer ufficiale del film di Gomorra diffuso martedì 12 novembre la risposta è incontrovertibile: Ciro Di Marzio è sopravvissuto all’esecuzione vista nel finale della stagione 3.

L’Immortale è un capitolo inedito nel racconto di Gomorra, integrandosi all’interno della storia, e non solo: il film su Ciro rappresenta il collegamento tra la quarta e la quinta stagione della serie.

Sono giunte a sorpresa le prime immagini de L’Immortale, il film prequel incentrato sul personaggio di Ciro Di Marzio. Alla fine dell’episodio 12 di Gomorra 4, l’ultimo della quarta stagione andato in onda venerdì 3 maggio su Sky Atlantic, sono state trasmesse alcune scene che vedono il corpo di Ciro sprofondare nelle acque del Golfo di Napoli, le immagini che avevano chiuso la terza stagione. Lontane voci lo accompagnano in questa discesa, ricordi di un’altra vita: la vita di Ciro, bambino sopravvissuto per miracolo al terremoto dell’Irpinia che nel 1980 lo rese orfano.

Chi sosteneva che Ciro fosse ancora vivo e che fosse lui a celarsi dietro al soprannome di O Maestrale potrebbe averci visto lungo, ma è ancora presto per sbilanciarsi su questo tipo di congetture. Sono molti gli appassionati della serie che speravano in un ritorno di Ciro Di Marzio nella quinta stagione di Gomorra: Ciro tornerà a vivere nell’universo della serie, a cominciare dal film che racconterà i suoi inizi e sarà ambientato anche prima degli eventi della serie.

Gomorra 5 cast, attori e personaggi

Arturo Muselli è Enzo Sangue Blu in Gomorra 5. Ph. credit: Marco Ghidelli/Sky Italia.

Al fianco di Marco D’Amore nei panni di Ciro e di Salvatore Esposito in quelli di Gennaro, nella quinta stagione appaiono Arturo Muselli che interpreta Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito alias Azzurra Avitabile, moglie di Genny.

Gomorra 5 stagione è diretta da Marco D’Amore per i primi cinque episodi, e da Claudio Cupellini, storico regista della serie sin dalla sua prima stagione, per i restanti cinque. Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Gianluca Leoncini e Valerio Cilio, invece, sono gli sceneggiatori di Gomorra 5.

Gomorra 5 chi non torna

La quinta stagione di Gomorra deve, invece, fare a meno di Patrizia, giustiziata brutalmente da Gennaro nell’ultimo episodio della quarta. La sua interprete Cristiana Dell’Anna ha rivelato di essere stata lei a chiedere agli sceneggiatori di uccidere Patrizia. “la richiesta di far morire Patrizia è arrivata proprio da me, perché all’inizio non era previsto nella sceneggiatura dell’ultimo episodio”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Il Mattino: “Quest’anno, infatti, mi sono sposata e un po’ di cose sono cambiate nella mia vita privata. Così, ho maturato l’esigenza di una svolta anche in campo professionale”.

Gomorra 4 chi è ancora vivo

continua a leggere dopo la pubblicità

Di seguito trovate l’elenco dei personaggi che alla fine della quarta stagione di Gomorra sono ancora vivi. Questo non significa necessariamente che li rivedremo nella quinta, ma possiamo aspettarci di ritrovarli:

Gennaro Savastano (Salvatore Esposito), latitante dopo l’omicidio di Patrizia

(Salvatore Esposito), latitante dopo l’omicidio di Patrizia Azzurra Avitabile Savastano (Ivana Lotito), rimasta a Posillipo col figlio Pietro

(Ivana Lotito), rimasta a Posillipo col figlio Pietro Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli), reduce dalla rappresaglia di Elia Capaccio

(Arturo Muselli), reduce dalla rappresaglia di Elia Capaccio Walter Ruggieri (Gennaro Maresca), il magistrato

(Gennaro Maresca), il magistrato Elia Capaccio ‘o Diplomato (Andrea Di Maria), l’ultimo Capaccio rimasto dopo la morte del fratello

(Andrea Di Maria), l’ultimo Capaccio rimasto dopo la morte del fratello Saro , Ciccio e Grazia Levante , reduci dalla mattanza nella quale hanno perso la vita i genitori

, e , reduci dalla mattanza nella quale hanno perso la vita i genitori Tiziana Palumbo , a capo del consorzio dell’aeroporto

, a capo del consorzio dell’aeroporto Ronni , ’o Bellebbuono , ’o Cantonese , MMA , fedelissimi di Enzo

, , , , fedelissimi di Enzo Fernando , braccio destro di Genny

, braccio destro di Genny Michele Casillo , politico al soldo di Genny

, politico al soldo di Genny ‘U Maestrale, misterioso nuovo alleato di Gennaro nella latitanza

Gomorra continua dopo la stagione 5? No, è l’ultima

La quinta è l’ultima stagione per Gomorra. La sesta stagione non è in arrivo. Questo è quanto confermato lo scorso settembre durante la presentazione delle nuove produzioni Sky Original.