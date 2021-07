virgin-river,-tutto-sulla-quarta-stagione

Virgin River 4 si farà

Virgin River 4: manca ancora l’annuncio ufficiale, ma sembra che Netflix abbia rinnovato la serie con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson per la quarta stagione. Questo è quello che trapela in merito al futuro della serie tratta dai romanzi di Robyn Carr.

Il sempre attendibile Production Weekly, pubblicazione americana che tiene traccia dello stato di avanzamento delle produzioni cinematografiche e televisive in tutto il Nord America, ha indicato che la quarta stagione di Virgin River non è soltanto stata confermata, ma si appresta ad essere girata.

Stando a quanto riportato sul sito di scoop e insider SpoilerTV, le riprese di Virgin River 4 dovrebbero prendere il via nel mese di agosto per concludersi a novembre tra Vancouver e location limitrofe del Canada.

Insomma, sebbene l’annuncio effettivo si faccia ancora attendere, sembra che il futuro della serie sia roseo. Restiamo in attesa della comunicazione ufficiale da parte di Netflix, ma i fan di Mel e Jack possono dormire sogni tranquilli: altri episodi della serie sono in arrivo.

Quando esce Virgin River 4

Alexandra Breckenridge (Mel) e Martin Henderson (Jack) in una scena della terza stagione di “Virgin River”. Credits: Netflix.

Quando esce Virgin River 4? Se le riprese della quarta stagione volgeranno effettivamente al termine a novembre, è difficile che la serie torni con l’appuntamento a fine anno delle prime due stagioni. Quel che è più probabile è che, a partire dalla terza stagione, Virgin River mantenga la collocazione di uscita nei mesi estivi. Per questa ragione, la quarta stagione potrebbe esordire tra giugno e luglio 2022 su Netflix.

Trama di Virgin River 4, anticipazioni

Con ventiquattro romanzi da cui attingere, alla saga di Virgin River non manca il materiale da cui attingere. Nella terza stagione ancora più drammi attendono i nostri amati personaggi.

Un funerale, un incendio, un divorzio, un uragano e una nuova storia d’amore sono alcuni dei momenti clou che animano questa stagione ricca di colpi di scena che si preannuncia esplosiva.

Cast di Virgin River 4, attori e personaggi

Martin Henderson (Jack) in una scena della terza stagione di “Virgin River”. Credits: Netflix.

Ritroviamo i protagonisti della quarta stagione Alexandra Breckenridge (Melinda “Mel” Monroe) e Martin Henderson (Jack Sheridan).

Colin Lawrence (John “Preacher” Middleton) sarà molto probabilmente al loro fianco, insieme a Jenny Cooper (Joey Barnes), Lauren Hammersley (Charmaine Roberts), Annette O’Toole (Hope McCrea), Tim Matheson (Vernon “Doc” Mullins), Benjamin Hollingsworth (Dan Brady), Grayson Gurnsey (Ricky) e Sarah Dugdale (Lizzie), Zibby Allen (Brie) e Daniel Gillies (Mark Monroe).

Episodi di Virgin River 4, quanti sono

Quanti saranno gli episodi della quarta stagione? È presto per dirlo, ma se sarà mantenuto invariato l’ordine di puntate delle stagioni precedenti, anche la quarta potrà contare su dieci capitoli inediti.

Trailer di Virgin River 4, c’è già?

Non essendo stata ancora confermata ufficialmente né tantomeno girata, è troppo presto per avere già un trailer della quarta stagione. Ci aspettiamo un primo teaser a un mese dal suo debutto. Se i nostri calcoli dovessero rivelarsi corretti, la quarta stagione potrebbe uscire nel corso dell’estate del prossimo anno. Per questa ragione, un teaser trailer potrebbe debuttare non prima di giugno 2022. Nell’attesa, ecco l’anticipazione di Virgin River 3, dal 9 luglio su Netflix:

Virgin River 4 in streaming dove vederla

In streaming, la quarta stagione sarà ancora una volta disponibile in esclusiva su Netflix, il servizio streaming che ha commissionato il progetto e che la distribuisce negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.